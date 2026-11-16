Spyro: A Realm Beyond - появились новые подробности о месте действия, полётах и игровом процессе

В журнале Xbox к 25-летию бренда появились новые подробности Spyro: A Realm Beyond. Разработчики рассказали об устройстве игрового мира, свободном полёте и изменениях в боевой системе.

Приключение начнётся на Расписных равнинах (Painted Plains) — стартовой локации с обширными открытыми пространствами, ведущими к различным областям. По задумке авторов, она должна напоминать классические стартовые зоны серии, но при этом сочетать атмосферу спокойствия с определёнными опасностями.

Глава Toys for Bob Пол Ян объяснил:

Мы хотели передать классические ощущения от начальных локаций, но также добавить к этой безмятежности немного опасностей. Поэтому здесь тоже будут угрозы.

Эта область станет своеобразной тренировочной площадкой, где игроки смогут освоить новые механики и научиться лучше управлять полётом. Одним из главных нововведений Spyro: A Realm Beyond станет полноценный свободный полёт, позволяющий дракону преодолевать гораздо большие расстояния и свободнее перемещаться по карте.

Изменения затронут и сражения: помимо привычного огненного дыхания, Спайро сможет атаковать противников на дальних дистанциях. Разработчики переработали систему взаимодействия с врагами с учётом возросшей мобильности героя.

Spyro: A Realm Beyond выйдет весной 2027 года на ПК, PS5 и Xbox series. В день релиза игра также появится в Game Pass.