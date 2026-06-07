Spyro возвращается спустя почти 20 лет: новая игра выйдет весной 2027 года и впервые позволит свободно летать

После многолетних просьб фанатов легендарный фиолетовый дракон наконец получил новую полноценную игру. На Xbox Games Showcase была официально представлена Spyro: A Realm Beyond — первое крупное приключение серии почти за два десятилетия. Релиз запланирован на весну 2027 года.

Разработкой занимается студия Toys for Bob, ранее выпустившая успешную Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time, а издателем выступает Activision. Приятной новостью для поклонников стало возвращение Тома Кенни, оригинального голоса Спайро.

Главной особенностью новой игры станет механика, о которой фанаты мечтали годами. Впервые в истории серии Спайро сможет по-настоящему летать. Речь идет не о привычных ограниченных уровнях с полетами, а о полноценном свободном перемещении по миру в воздухе. По словам разработчиков, именно идея дракона и желание раскрыть этот образ максимально полно стали основой нового игрового процесса.

Авторы называют A Realm Beyond полностью оригинальным приключением с новым миром, расширенным исследованием и переработанными механиками. При этом команда подчеркивает, что старается сохранить дух классических игр, который сделал серию культовой.

Заместитель креативного директора Лу Стаддерт рассказал, что разработчики детально изучали старые части и реакцию сообщества, чтобы понять, какие элементы больше всего нравятся игрокам. Аналогичную мысль высказал и глава студии Пол Ян, отметив, что поклонники годами настойчиво просили новую игру про Спайро, и теперь команда наконец может ответить на эти ожидания.

Судя по первым подробностям, Toys for Bob не пытается просто повторить успех прошлых частей. Студия делает ставку на эволюцию серии, сохраняя её фирменную атмосферу. Если свободный полет окажется реализован так же хорошо, как обещают разработчики, Spyro: A Realm Beyond может стать самым амбициозным приключением дракона за всю историю франшизы.