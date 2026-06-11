Трейлер Spyro: A Realm Beyond набрал более 12 млн просмотров, превзойдя по этому показателю трейлер Crash Bandicoot 4

Трейлер Spyro: A Realm Beyond набрал более 12 миллионов просмотров, достигнув уровня вовлечённости, превышающего показатели анонсирующего трейлера Crash Bandicoot 4: It’s About Time, несмотря на то, что он был доступен онлайн лишь несколько дней.

На момент написания статьи трейлер Spyro: A Realm Beyond собрал более 12 миллионов просмотров, а также около 33 000 лайков и более 5 000 комментариев. Для сравнения, трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time, выпущенный около пяти лет назад, набрал примерно 6 миллионов просмотров, 5 000 лайков и 400 комментариев.

Высокие показатели на начальном этапе подчёркивают энтузиазм, окружающий возвращение Spyro. Анонсированная на недавней презентации Xbox Games Showcase, Spyro: A Realm Beyond — это первое полностью оригинальное приключение персонажа за почти 20 лет. Разработанная студией Toys for Bob на движке Unreal Engine 5, игра представляет собой неограниченный полёт дракона, позволяющий игрокам плавно переключаться между исследованием воздушных и наземных локаций на значительно больших территориях, чем в предыдущих частях.

Хотя количество просмотров трейлера не обязательно напрямую отражается на продажах, предварительные данные свидетельствуют о том, что Spyro: A Realm Beyond вызвала значительный интерес и может стать одним из самых ожидаемых релизов 2027 года.