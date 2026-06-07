Слух: в сети появились первые детали новой игры про Spyro - анонс может состояться уже в ближайшее время

Инсайдер, ранее публиковавший достоверную информацию по серии Rayman, поделился возможными подробностями новой игры про Спайро. По его данным, культовый фиолетовый дракон наконец получит полноценное продолжение — первую совершенно новую игру серии за почти два десятилетия.

Согласно утечке, проект предложит элементы RPG и по настроению будет напоминать Spyro: Shadow Legacy, вышедшую в 2005 году на Nintendo DS. В качестве центрального хаба якобы выступит островная локация, а в сюжете вернётся один из известных злодеев франшизы, хотя его имя источник не раскрывает.

Сообщается, что разработка ведётся уже несколько лет. Предполагается, что за проект отвечает студия Toys for Bob, создавшая Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It's About Time, однако инсайдер не смог подтвердить эту информацию со стопроцентной уверенностью.

Если слухи окажутся правдой, то первый показ новой игры может состояться уже на Xbox Games Showcase 7 июня.

Последняя полностью новая игра про Spyro вышла в 2008 году. После этого персонаж в основном появлялся в серии Skylanders, а в 2018 году вернулся благодаря успешному сборнику Spyro Reignited Trilogy, продажи которого превысили 10 миллионов копий.