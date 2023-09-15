Анонсирована SPYxANYA: Operation Memories - игра по мотивам аниме "Семья шпиона" для ПК и консолей ©

Анечка Форджер, любимая звезда популярного аниме "Семья шпиона", появится в новой видеоигре, и еще никогда она не выглядела так мило. Spy x Anya: Operation Memories - это новая игра от Bandai Namco Entertainment, в которой нам предстоит сыграть за юную телепатку. Выход игры запланирован на 2024 год, она выйдет на Nintendo Switch и ПК.

Разработчики анонсировали игру в рамках Nintendo Direct в четверг. В целом игра выглядит как легкая и казуальная игра, в которой мы играем за Аню и помогаем ей выполнить школьное задание по созданию фотодневника. В роли Ани мы сможем ходить на прогулки, играть в мини-игры и делать фотографии для дневника.

В трейлере также можно увидеть множество узнаваемых персонажей из сериала: Лойда Форджера, Йор Форджера, Дэмиана Десмонда и Бекки Блэкбелл. Кроме того, в описании под официальным трейлером на YouTube говорится, что игроки смогут переодевать персонажей в разные стили.

Анечка - одна из главных героинь одного из лучших комедийных аниме "Семья шпиона. Сериал рассказывает о семье Форджеров. Со стороны они выглядят как обычная семья. Но на самом деле у каждого из них есть своя тайна: дочь Аня - телепат, умеющий читать мысли, мать Йор - наемный убийца, а отец Лойд - шпион.