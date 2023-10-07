Будни Анечки в первом геймплейном трейлере SPYxANYA: Operation Memories

Издательство Bandai Namco и компания-разработчик Groove Box Japan выпустили первый официальный трейлер приключенческой игры SPYxANYA: Operation Memories.
Аня Форджер получила новое задание от школы: создать фотодневник!
Давайте собирать воспоминания, посещая школу по будням, а в выходные дни отправляясь в поисках объектов для фотосъемки во всевозможные интересные места, например, на пляж или в художественный музей.
Сделайте памятные снимки, чтобы дополнить свой дневник, проживая повседневную жизнь Ани в мире SPYxFAMILY!
SPYxANYA: Operation Memories выйдет на Switch 21 декабря 2023 года в Японии, а на PlayStation 5 и PlayStation 4 - в 2024 году. В 2024 году запланирован мировой релиз на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и PC через Steam.