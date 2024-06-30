SPYxANYA: Operation Memories стала доступна на ПК и консолях

Эта игра основана на популярном аниме «Семья шпиона» и рассказывает о приключениях юной Ани Форджер. Главной героине предстоит создать фотодневник о своей повседневной жизни в элитной Академии Эдем.

Игрокам предстоит ходить на занятия, встречаться с друзьями и проводить весёлые выходные. Например, можно сходить на пляж, посетить музей или найти интересные объекты для съёмки.

SPYxANYA: Operation Memories позволит игрокам лучше узнать мир и героев популярного аниме. Игроки смогут помочь создать яркий и позитивный фотодневник, который запомнится Ане и её друзьям.