SPYxANYA: Operation Memories стала доступна на ПК и консолях

Пришло время окунуться в мир "Семьи шпиона" с игрой SPYxANYA: Operation Memories! Разработанная Groove Box Japan и изданная Bandai Namco, эта приключенческая игра уже доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
В SPYxANYA: Operation Memories игроки берут на себя роль Ани Форджер, которая получила школьное задание: вести фотодневник. Игрокам предстоит сопровождать Аню в ее повседневной жизни, делая снимки во время уроков в Академии Эдем, домашних вечеров с семьей и прогулок по выходным.
Игра не имеет русской озвучки и субтитров. Стоимость игры в Steam составляет ₽3579. Делюкс-издание обойдется вам в ₽4999.
3500 за набор мини-игр и кривые анимации?! Наглость - второе счастье
24 год,3500 деньги для вас? // Влад Винчестер
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Я не уверен что эта поделка стоит даже пиратства. // Анатолий Аверин
Любой труд оплачивается,всё остальное "делайте свою работу и пусть вам за это не платят". // Влад Винчестер
Я думаю труд был оплачен ещё на стадии разработки. А вот отобьет ли компания затраты - дело случая // Анатолий Аверин