Свежий трейлер SPYxANYA: Operation Memories раскрывает дату релиза игры

BANDAI NAMCO наконец-то готова выпустить игру по мотивам популярного аниме "Семья шпиона" во всем мире. Издатель представил новый трейлер SPYxANYA: Operation Memories, в котором показали несколько сюжетных эпизодов и назвали дату релиза игры. Проект доберется до консолей и ПК в Steam 28 июня.
SPYxANYA: Operation Memories на самом деле вышла еще в конце прошлого года, однако игра была доступна только для игроков из Японии на консолях Switch. В этом году проект посетит остальные платформы вместе с глобальным релизом во всем мире.
В SPYxANYA: Operation Memories игрокам предстоит взять под свой контроль молодую ученицу элитной школы Аню Форджер, которая способна читать мысли окружающих её людей. Вам нужно будет помочь ей собрать воспоминания в школе и других интересных местах. Также вас ждет участие в более чем 15 мини-играх по мотивам популярного аниме.
Жаль, что игру превратили в сборник мини-квестов, только из за мимишности Ани. Ибо игру можно было сделать и стелс, и боевик, и рпг, да много, что. У ней возможностей полно. Герой игры супершпион, героиня профессиональная убийца. Но мы сделаем игру про Аню и школу. Жаль.