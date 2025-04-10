Машины застревают, FPS падает, игра вылетает: разработчики Squad приглашают смельчаков протестировать версию игры на UE5

Просто старый скриншот не имеющий отношения к UE5

Разработчики Squad решились дать людям попробовать версию игры на Unreal Engine 5. Тестирование стартует уже в эту пятницу, 11 апреля. Для участия придётся скачать специальную тестовую ветку игры, которую выкатят на этой неделе.

Поиграть можно будет на нескольких серверах от знакомых имён из сообщества. Правда, учтите, что сервера будут то открываться, то закрываться в зависимости от наплыва игроков. Всё веселье продлится с 11 по 14 апреля, после чего тестовую версию отключат. Впрочем, разработчики обещают повторять такие тесты каждые две недели, дорабатывая игру к каждым выходным.

Ну и конечно, стоит понимать, что это ОЧЕНЬ ранняя версия на UE5, которая всё ещё активно доделывается. Так что да, баги и странности гарантированы. Разработчики и сами в курсе некоторых проблем:

FPS может внезапно упасть до 1 кадра и зависнуть там на какое-то время;

Многие транспортные средства всех фракций ещё не доведены до ума — машины могут вести себя непривычно и застревать в объектах легче, чем в UE4;

Оптические прицелы PiP работают с глюками;

В некоторых местах освещение сходит с ума — слишком темно или слишком ярко в зданиях;

Игра может просто вылететь в любой момент;

Визуальные артефакты с освещением, тенями и водой — мерцание, мигание, размытость.

Если наткнётесь на что-то ещё — не забудьте сообщить в канале для багрепортов, указав как можно больше деталей.