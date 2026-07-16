Модификация Galactic Contention по мотивам Star Wars для Squad переходит на Unreal Engine 5 и выйдет в конце июля

Разработчики Galactic Contention, крупнейшей модификации для тактического шутера Squad, представили трейлер версии 9.0. Обновление перенесет проект на современный движок Unreal Engine 5, а его релиз состоится 31 июля 2026 года.

Модификация Galactic Contention является полной конверсией оригинальной игры Squad, посвященной эпохе Войн клонов из вселенной Star Wars. Проект предлагает игрокам масштабные многопользовательские сражения на различных планетах с участием знаковых фракций. Перевод модификации на движок Unreal Engine 5 призван улучшить графическую составляющую, детализацию окружения и общую производительность игры.

В версии 9.0 создатели намерены представить сообществу значительно переработанный игровой процесс. Разработчики готовят к выпуску дополнительный видеоматериал, в котором детально покажут обновленные карты, разберут список изменений и расскажут о новых механиках.

На текущий момент модификация предлагает более 20 карт, свыше 175 игровых сценариев и более 150 разновидностей юнитов. Игрокам доступны 15 фракций и подфракций, а также более 25 видов наземной и воздушной техники.

Запуск обновленной версии Galactic Contention запланирован на 31 июля 2026 года. Модификация распространяется бесплатно для всех владельцев версии тактического шутера Squad на ПК.