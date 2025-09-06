Offworld выпускает крупное обновление Squad с переходом на Unreal Engine 5.5

Патч 9.0 для хардкорного многопользовательского шутера от первого лица Squad становится знаковым моментом с точки зрения технических изменений за последние годы. Игра перешла на Unreal Engine 5.5, что открывает новые горизонты для будущих обновлений и значительного роста функционала проекта. Команда разработчиков адаптировала современные компоненты движка, что позволило значительно улучшить графику и повысить производительность игры. Кроме того, была полностью обновлена физическая (Chaos Physics) и аудиопрограммы (Metasounds), что благоприятно сказалось на игровых механиках, качестве транспортных средств и динамике боевых столкновений.

Одним из ключевых аспектов обновления стало возвращение карты Al Basrah. Игроки смогут впервые оценить эту культовую локацию, воссозданную с нуля на новом движке. Город претерпел значительное расширение, увеличилась детализация и насыщенность уличных пространств, а аэропорт обзавёлся совершенно обновлённой инфраструктурой. Карта будет поддерживать привычные игровые режимы, позволяя исследовать обновлённый урбанистический ландшафт в различных сценариях.

Все локации в Squad также подверглись пересмотру освещения и погодных эффектов. Внедрение глобальной системы освещения направлено на создание единой атмосферы на каждом уровне, что также создаёт предпосылки для интеграции различных погодных условий в будущем. Многие карты получили новые материалы и обновлённые объекты растительности.

Обновление 9.0 принесло значительные функциональные изменения в игру. Введена новая система поощрений, позволяющая выделять игроков, проявивших командный дух или лидерские качества по итогам каждого матча. Эти новые опции позволят отслеживать прогресс, а различные ранги будут отображаться в профиле участника.

Фракции также прошли масштабное обновление. Это коснулось как состава вооружения, так и внешнего вида подразделений из разных регионов. В игру добавлены новые роли и специальные средства разведки. Особенно стоит отметить появление Canadian Resistance Forces — независимого североамериканского формирования, обладающего уникальным арсеналом, включающим оружие различных эпох и типов.

Ко всему прочему, разработчики улучшили баллистику, переработав поведение стволов, уменьшение отдачи и параметры подавления. Это должно сделать боевые столкновения более предсказуемыми и управляемыми. Транспортные средства также были адаптированы к новым стандартам физики UE5, где были внесены корректировки в скорость, ускорение и проходимость, учитывая тип техники.

Обновление 9.0 для Squad обещает изменить игру к лучшему, предоставив игрокам новые возможности и улучшенный игровой опыт.