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об игре
Squad 15.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица, Открытый мир
7.4 221 оценка

Squad временно стала бесплатной в Steam - в игру можно бесплатно играть до 28 сентября

IKarasik IKarasik

Тактический военный шутер Squad стал временно бесплатным в Steam. Игроки могут получить полный доступ к игре и поиграть бесплатно до 28 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего акция завершится.

Squad предлагает масштабные сражения 50 на 50, где успех зависит не только от меткости, но и от взаимодействия с командой. Игроки могут выбирать разные роли на поле боя — от стрелков и медиков до командиров отрядов и экипажей боевой техники. В игре также есть голосовое общение на близкой дистанции, военная техника и реалистичное оружие, а основной упор сделан на координацию действий.

После окончания бесплатных выходных Squad можно будет купить со скидкой 50% — за 899 рублей вместо 1799 рублей. Скидка на игру продлится до 1 октября.

Раздачи и скидки 4
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