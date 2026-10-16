Тактический шутер Squad доберётся до PS5 и Xbox Series - альфа-тест на PlayStation стартует уже 16 октября

Популярный военный шутер Squad, который с 2020 года развивает на ПК тактические сражения с участием десятков игроков, готовится к выходу на консолях. Разработчики из Offworld Industries подтвердили версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а владельцы консоли Sony смогут опробовать игру ещё до полноценного релиза. Правда, дату выхода консольного издания пока не объявили.

Первой возможность познакомиться с новинкой получит аудитория PS5. Закрытый альфа-тест пройдёт с 16 по 25 октября 2026 года. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на специальной странице проекта. Для Xbox Series X|S аналогичный тест пока не анонсирован, поэтому игрокам на консолях Microsoft, вероятно, придётся ждать дальнейших новостей.

Перенос Squad на консоли потребовал адаптации игры к новому управлению и особенностям оборудования. Разработчики обещают оптимизированную производительность, специально подобранные карты и дополнительные инструменты коммуникации. В частности, появится радиальное меню, с помощью которого можно будет отдавать команды и отмечать важные объекты на поле боя.

При этом главная особенность Squad останется на месте — масштабные сражения в формате 50 на 50 игроков. В отличие от Call of Duty и других более динамичных военных шутеров, здесь многое зависит от взаимодействия внутри отряда, координации команд и грамотного использования техники. Одиночные вылазки редко приводят к успеху, а отсутствие связи между бойцами способно поставить под угрозу всю операцию.

На консолях также предусмотрена возможность включить кроссплей между игроками соответствующих платформ. Разработчики пока не уточнили все детали этой функции, в том числе возможность совместной игры с пользователями ПК. Поэтому рассчитывать на полноценное объединение всех платформ до появления дополнительных разъяснений не стоит.

Выход Squad на PS5 и Xbox Series может открыть жанр масштабных тактических сражений новой аудитории. До сих пор игра была прежде всего известна среди пользователей ПК, где успела сформировать сообщество поклонников реалистичных боевых действий. Теперь студии предстоит доказать, что командные операции с большим количеством участников способны комфортно работать и на геймпадах.

Впрочем, конкуренция на консолях в ближайшие годы может стать серьёзнее. Например, разработчики Wardogs уже заявили о планах выпустить свой проект на консолях в 2028 году. Но Squad появится на этих платформах раньше, если команда уложится в намеченные сроки.

Точная дата полноценного релиза Squad на PS5 и Xbox Series X|S пока неизвестна. Ближайший важный этап — альфа-тест на PlayStation 5, который позволит оценить, насколько удачно разработчики перенесли масштабные сражения и тактические механики на консольное управление.