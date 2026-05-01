В Squad вышел патч 10.4: стрельба стала точнее, а техника - управляемее

Тактический шутер Squad получил крупное обновление 10.4, которое заметно меняет ощущения от геймплея. Разработчики сосредоточились на переработке стрельбы, баланса выносливости и поведения техники.

Главное изменение — улучшенная стрельба. Время прицеливания сократили, отдачу снизили, а раскачивание оружия стало менее заметным. В результате автоматический огонь теперь легче контролировать, а бои ощущаются более предсказуемыми и комфортными.

Также пересмотрели систему выносливости: расход при спринте уменьшили примерно на треть. Это должно сделать передвижение по карте менее утомительным и ускорить темп матчей.

Серьёзные правки коснулись техники. Разработчики исправили проблемы с застреванием колёсной и гусеничной техники, а сами гусеничные машины стали лучше реагировать на управление.

Кроме того, проект перевели на обновлённую версию движка — Unreal Engine 5.7, что должно положительно сказаться на стабильности и будущем развитии игры.

Патч уже доступен и, судя по первым отзывам, может существенно изменить привычный геймплей Squad в сторону большей плавности и удобства.