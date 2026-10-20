Игроки Squad Busters потеряют весь прогресс и покупки из-за отказа Supercell сделать офлайн-режим

Финская студия Supercell официально объявила о полном прекращении функционирования мобильного экшена Squad Busters без возможности дальнейшего запуска. Игра исчезнет из каталогов App Store и Google Play уже 1 декабря 2026 года, а окончательное отключение серверов состоится 14 декабря 2026 года. С этого момента вся накопленная база игроков, включая статистику, открытых бойцов и купленные улучшения, превратится в бесполезные данные и будет полностью удалена.

Игровое сообщество рассчитывало на компромиссные варианты сохранения доступа к проекту, включая выпуск автономной офлайн-версии или публикацию исходного кода для создания пользовательских приватных серверов. Однако руководство Supercell категорически отвергло обе инициативы. Разработчики пояснили свое решение тем, что в проекте задействованы ключевые персонажи и графические ассеты из других действующих франшиз компании, таких как Clash of Clans и Brawl Stars, что юридически и технически исключает передачу ресурсов сторонним энтузиастам.

У игроков не останется вообще никаких вариантов. Разработчики не планируют публиковать исходный код, поэтому проект будет ликвидирован целиком и полностью.

- Мариам Ахмад, директор по организации мероприятий издания PocketGamer.biz

Ситуация с потерей цифрового имущества вызвала волну недовольства среди геймеров, активно инвестировавших реальные деньги в развитие отрядов. Внутриигровые микротранзакции были заблокированы еще в октябре 2025 года, а специальное окно для перевода неиспользованных средств в другие тайтлы издателя закрылось в конце того же года. Теперь пользователи, которые предпочли остаться в Squad Busters до самого финала, фактически остаются ни с чем.

Подобный исход заметно контрастирует с практикой других крупных издателей. Редактор аналитических материалов PocketGamer Аарон Астл обратил внимание на то, что компания Nintendo при закрытии онлайна в Animal Crossing Pocket Camp выпустила полноценную платную офлайн-версию, сохранившую прогресс фанатов. В случае с проектом Supercell клиенты не получат даже локального доступа к меню или тренировочным боям против ботов.

Причиной столь радикального шага стал тяжелый финансовый спад. По аналитическим данным сервиса AppMagic, общая выручка проекта за все время существования составила около 67 млн долларов при 58 млн установок, однако к сентябрю 2026 года ежемесячные доходы просели до критической отметки в 260 тысяч долларов. Содержание сетевой инфраструктуры признали экономически нецелесообразным, и 14 декабря 2026 года доступ к серверам закроется навсегда.