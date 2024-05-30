Squad Busters вышла на мобильных устройствах с трейлером, в котором снялись Крис Хемсворт и другие голливудские звезды

С сегодняшнего дня Squad Busters доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Это новая MOBA с участием самых знаковых персонажей из таких игр Supercell, как Clash Royale, Clash of Clans и Brawl Stars.

В игре мы сможем сформировать команду из любимых героев и принять участие в многопользовательских PvPvE-матчах, цель которых - собрать как можно больше драгоценных камней, уничтожив 9 других команд в матче и врагов, управляемых искусственным интеллектом, или срубив деревья, уничтожив ящики и другие элементы сценария. Каждый персонаж обладает уникальным стилем боя и может быть улучшен на протяжении всей игры.

Запуск Squad Busters сопровождался забавным трейлером с живыми актерами, в котором голливудские звезды играют некоторых персонажей из игр Supercell. Крис Хемсворт - варвар из Clash Royale, Кристина Риччи - ведьма, Кен Жонг - курица из Hay Day, Уилл Арнет - дровосек Грег, а Аулии Кравалхо - Шелли из Brawl Stars.

Тема ролика - «единство - сила», персонажи следуют за игроком в реальном мире в каждый момент его дня, от собеседования до туалета, создавая уморительные ситуации.

Если вас заинтересовала игра Squad Busters, она доступна бесплатно для Android в Google Play и для iOS-устройств в App Store.