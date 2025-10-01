"CIG потратила миллионы на бессмысленную ерунду" - бывший разработчик Star Citizen раскритиковал Squadron 42

Star Citizen, похоже, разрабатывается целую вечность и сталкивается с множеством критических замечаний со стороны собственного сообщества. Вдобавок ко всему, бывший разработчик выступил с довольно резкими высказываниями в адрес Cloud Imperium Games (CIG) и грядущей Squadron 42.

Недавно ютубер Camural опубликовал видео о демоверсии Squadron 42, а бывший разработчик CIG Роберт Петерсон поделился личными впечатлениями о работе над Star Citizen.

Я бывший разработчик во франкфуртской студии. Могу сказать, что сумма, потраченная в британской студии, примерно равна сумме, потраченной во франкфуртской. CIG потратила миллионы денег спонсоров на бессмысленную ерунду.

По мнению Петерсона, большая часть игрового процесса Squadron 42 состоит из сцен «ходьбы и разговора», где игрок практически не взаимодействует с другими игроками, по сути, следуя за персонажами, такими как Марк Хэмилл, по сценарию. Несмотря на впечатляющую визуальную составляющую, разработчики считают, что игра предлагает очень мало реального игрового процесса, и считают её одной из худших игр, заявляя, что не будут тратить на неё деньги.

Squadron 42 будет прекрасным зрелищем, но, без сомнения, это будет одна из худших «игр», когда-либо задуманных… не говоря уже о созданных.

Петерсон был дизайнером уровней для PU, но, по всей видимости, ему не разрешили разрабатывать настоящие игровые уровни. Вместо него этим занимались художники, хотя и не понимали, почему. Роберт и ведущий дизайнер уровней ушли в 2022 году.

Выход Squadron 42 в настоящее время запланирован на 2026 год. Хотя CIG по-прежнему уверена, что сможет уложиться в эти сроки и создать по-настоящему захватывающий и незабываемый игровой процесс, растущие опасения фанатов и даже бывших разработчиков указывают на то, что реальность может не оправдать ожиданий.