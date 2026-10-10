Для Squadron 42 вышел эпичный сюжетный трейлер со звёздным актёрским составом

Студия Cloud Imperium Games представила новый официальный трейлер Squadron 42 — невероятно амбициозной сюжетной кампании для Star Citizen. Без преувеличения можно сказать, что это один из самых эпичных и захватывающих роликов в своем жанре (среди трейлеров и анонсов видеоигр). В нем показана череда кинематографичных и игровых сцен, включая меню настройки кораблей и впечатляющий актёрский состав.

Напомним, что к работе над Squadron 42 были привлечены звезды Голливуда: Гэри Олдмен (адмирал Эрнст Бишоп), Марк Хэмилл (коммандер-лейтенант Стив «Старик» Колтон), Генри Кавилл (Райан Энрайт), Марк Стронг (капитан Томас Уэйд), Джиллиан Андерсон (капитан Рэйчел Макларен), Энди Серкис (Тул'Оккурай) и другие.

Выход Squadron 42 запланирован на второй квартал 2027 года (период с апреля по июнь). Страница игры уже доступна в Steam. Кроме того, известно, что студия Cloud Imperium Games пригласила избранную группу создателей контента опробовать раннюю версию Squadron 42.