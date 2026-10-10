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Squadron 42 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Космос, Научная фантастика
6.3 50 оценок

Для Squadron 42 вышел эпичный сюжетный трейлер со звёздным актёрским составом

monk70 monk70

Студия Cloud Imperium Games представила новый официальный трейлер Squadron 42 — невероятно амбициозной сюжетной кампании для Star Citizen. Без преувеличения можно сказать, что это один из самых эпичных и захватывающих роликов в своем жанре (среди трейлеров и анонсов видеоигр). В нем показана череда кинематографичных и игровых сцен, включая меню настройки кораблей и впечатляющий актёрский состав.

Напомним, что к работе над Squadron 42 были привлечены звезды Голливуда: Гэри Олдмен (адмирал Эрнст Бишоп), Марк Хэмилл (коммандер-лейтенант Стив «Старик» Колтон), Генри Кавилл (Райан Энрайт), Марк Стронг (капитан Томас Уэйд), Джиллиан Андерсон (капитан Рэйчел Макларен), Энди Серкис (Тул'Оккурай) и другие.

Выход Squadron 42 запланирован на второй квартал 2027 года (период с апреля по июнь). Страница игры уже доступна в Steam. Кроме того, известно, что студия Cloud Imperium Games пригласила избранную группу создателей контента опробовать раннюю версию Squadron 42.

Трейлеры 5
10
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
001fess

Аж трейлер вышел, ну ниxyя ж себе!

2
WerGC

отлично

2
Кей Овальд

Это шо, они реально что-то выпускать хотят!? Этак завтра Габен Халфу 3 анонсирует.

1