ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Squadron 42 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Космос, Научная фантастика
6.4 41 оценка

Это было ожидаемо - Squadron 42 перенесли на 2-й квартал 2027 года из-за GTA 6

monk70 monk70

Одиночная кампания Squadron 42 от Cloud Imperium Games больше не выйдет в 2026 году. На CitizenCon 2026 Крис Робертс подтвердил, что игра перенесена на второй квартал 2027 года.

По словам Робертса, изначально студия планировала выпустить Squadron 42 в четвёртом квартале 2026 года, примерно во время ежегодной выставки IAE. Однако команда решила избежать прямого столкновения с медийным ажиотажем вокруг Grand Theft Auto 6.

Я ни за что не хочу запускать своего духовного преемника Wing Commander — игру, в которую были вложены двенадцать лет крови, пота и слёз, — в условиях жёсткого внимания GTA 6.

Хотя ПК-версия GTA 6 не ожидается к ноябрю 2026 года, Робертс отметил, что практически все игровые СМИ и большинство контент-мейкеров будут сосредоточены на освещении нового проекта Rockstar, из-за чего другим крупным релизам будет сложно получить достаточное внимание.

После пересмотра графика Cloud Imperium пришла к выводу, что второй квартал 2027 года станет более удачным окном для запуска. Разработчики считают, что это позволит игре выйти в менее перегруженный период и получить собственное информационное пространство.

Squadron 42 разрабатывается с 2014 года как сюжетный духовный наследник Wing Commander и станет самостоятельной одиночной игрой во вселенной Star Citizen. В проекте задействован звёздный актёрский состав, включая Гари Олдмана, Марка Хэмилла, Джиллиан Андерсон и Энди Серкиса.

17
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Janekste

Аж с 2016 года переносами кормят. Это уже давно не смешно. Все их отмазки звучат нелепо. Точка.

2
QuerulousLytton
Робертс отметил, что практически все игровые СМИ и большинство контент-мейкеров будут сосредоточены на освещении нового проекта Rockstar, из-за чего другим крупным релизам будет сложно получить достаточное внимание.

Ну зачем так скромничать, уверен, выйди игра в ноябре, все пошли бы смотреть, что же такого есть в игре за миллиард, которую делали 12 лет.

1
СВИТ_БОИ

Как будто игре это поможет.

1
ДЕНИСКА_омск

"Перенос-42" так правильней

1
Рикочико

Сам хочет спокойно GTA пройти.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ