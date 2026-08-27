Это было ожидаемо - Squadron 42 перенесли на 2-й квартал 2027 года из-за GTA 6

Одиночная кампания Squadron 42 от Cloud Imperium Games больше не выйдет в 2026 году. На CitizenCon 2026 Крис Робертс подтвердил, что игра перенесена на второй квартал 2027 года.

По словам Робертса, изначально студия планировала выпустить Squadron 42 в четвёртом квартале 2026 года, примерно во время ежегодной выставки IAE. Однако команда решила избежать прямого столкновения с медийным ажиотажем вокруг Grand Theft Auto 6.

Я ни за что не хочу запускать своего духовного преемника Wing Commander — игру, в которую были вложены двенадцать лет крови, пота и слёз, — в условиях жёсткого внимания GTA 6.

Хотя ПК-версия GTA 6 не ожидается к ноябрю 2026 года, Робертс отметил, что практически все игровые СМИ и большинство контент-мейкеров будут сосредоточены на освещении нового проекта Rockstar, из-за чего другим крупным релизам будет сложно получить достаточное внимание.

После пересмотра графика Cloud Imperium пришла к выводу, что второй квартал 2027 года станет более удачным окном для запуска. Разработчики считают, что это позволит игре выйти в менее перегруженный период и получить собственное информационное пространство.

Squadron 42 разрабатывается с 2014 года как сюжетный духовный наследник Wing Commander и станет самостоятельной одиночной игрой во вселенной Star Citizen. В проекте задействован звёздный актёрский состав, включая Гари Олдмана, Марка Хэмилла, Джиллиан Андерсон и Энди Серкиса.