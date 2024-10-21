Фиаско года: Squadron 42 вылетела на рабочий стол прямо во время живой демонстрации

История студии Roberts Space Industries и её научно-фантастического проекта Star Citizen наглядно демонстрирует, насколько абсурдной порой может быть игровая индустрия. Разработчики собрали 730 миллионов долларов на производство игры, которая разрабатывается уже более 12 лет. Несмотря на наличие ограниченного раннего доступа, релиз Star Citizen кажется всё более отдалённым, если не невозможным. На это намекает недавняя демонстрация свежей версии игры Squadron 42, которая завершилась критическим сбоем и вылетом на рабочий стол прямо во время CitizenCon — масштабной презентации игры.

Примечательно, что публика не растерялась во время этого досадного происшествия. Когда Squadron 42 крашнулась во время демонстрации, зрители начали аплодировать. И это не была попытка поддержать разработчиков, как может показаться на первый взгляд. О серьёзных технических проблемах Star Citizen известно давно всем, кто играет в раннюю версию проекта. Своими аплодисментами зрители иронично показали, что разработчикам пора бы заняться оптимизацией игры.

В социальных сетях пользователи были менее вежливы и открыто высмеяли презентацию. Многие отмечают, что у Star Citizen "нет будущего", так как создатели не смогли подготовить хотя бы небольшой, но качественно отполированный фрагмент игры для такого крупного события.