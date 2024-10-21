Фиаско года: Squadron 42 вылетела на рабочий стол прямо во время живой демонстрации

История студии Roberts Space Industries и её научно-фантастического проекта Star Citizen наглядно демонстрирует, насколько абсурдной порой может быть игровая индустрия. Разработчики собрали 730 миллионов долларов на производство игры, которая разрабатывается уже более 12 лет. Несмотря на наличие ограниченного раннего доступа, релиз Star Citizen кажется всё более отдалённым, если не невозможным. На это намекает недавняя демонстрация свежей версии игры Squadron 42, которая завершилась критическим сбоем и вылетом на рабочий стол прямо во время CitizenCon — масштабной презентации игры.
Примечательно, что публика не растерялась во время этого досадного происшествия. Когда Squadron 42 крашнулась во время демонстрации, зрители начали аплодировать. И это не была попытка поддержать разработчиков, как может показаться на первый взгляд. О серьёзных технических проблемах Star Citizen известно давно всем, кто играет в раннюю версию проекта. Своими аплодисментами зрители иронично показали, что разработчикам пора бы заняться оптимизацией игры.
В социальных сетях пользователи были менее вежливы и открыто высмеяли презентацию. Многие отмечают, что у Star Citizen "нет будущего", так как создатели не смогли подготовить хотя бы небольшой, но качественно отполированный фрагмент игры для такого крупного события.
Фиаско каждого года - это профнепригодность сотрудников ПГ с вываливанием подобных кликбейтных новостей.
Хотя бы потому что это не Star Citizen а Squadron 42.
Ну вообще то Squadron это одиночка для Star Citizen. Так что одно и тоже 😏
Хм, копипаст из интернета видео низкого сорта и непроверенную информацию - та ещё профпригодность.
Что одно не выйдет, что другое. Какая хрен разница)
Да вообще статья - дичь какая-то...
так это не сотрудники новости пишут, по крайней мере не все новости. Я вот пытался, но модерация жесть... "У вас непонятный заголовок", "у вас слишком много ссылок", хотя и заголовок понятный и ссылка всего 1 осталась... Но всё равно не пропускают, словно заговор... Небось скрипт какой-то, а я не понимаю его логику
вылетела и вылетела живая демонстрация значит была а не ролики красивые показывали.
ну значит это плностью оправдывает набор функциональностей, которые за столько лет и 800млн не сложили в игру)
Если игра в процессе разработки, кто будет заморачиваться на оптимизацию, посередине процесса?я таких не знаю,да,был бы ролик 5 минут,должны б были его отполировать,а там вроде бы час, при чем масштабные космические бои
а при чем тут оптимизация) Речь о том, чтобы собрать кучу функционала в полноценный продукт. Но разрабы то реалистичные складки одеяла делают, то еще чего, придумывают "инновации", постоянно увеличивают игру вширь и вряд ли задумываются о том,как из этого собрать цельную игру. А когда деньги перестанут литься, возможности качественно все собрать может и не быть и в итоге придется высрать недоделку, зато с кучей функций
На самом деле тут всё больше упирается в сервер мешинг. Идея разработчиков сделать один огромный мир с тысячами игроков. Т.е. по факту миров будет 3-4 по 1 в регионе, но если смогут решить вопрос пинга, то сделают 1 общий. И вот разработка этой технологии это что-то новое в геймдеве. Никто ещё не делал настолько массовых проектов. Та же элитка, там на одном "канале" было 64 игрока, когда я последний раз играл. У SC уже 100 и были тесты 1000+ И вот пока они это мешинг не допилят. они могут сколько угодно переделывать игру, одежду и рисовать жипегов на продажу. Но хорошо было бы, если бы они довели до ума, то что уже создали...
Разработчики даже повреждения пытаются сделать реалистичными, т.е. если снаряд пробьёт корпус и попадет в радар, то радар сломается и любое другое оборудование сломается, будь то охладители или установка щита. Хотя мое мнение, может это и звучит круто, но чую будет напряжно...
Ты ведь в курсе, что игру не один человек делает? Это большая команда. Второй удивительный факт - не все разработчики делают всё подряд. Есть отдельные люди, работающие над графикой (причём, 3D модели, анимации, текстуры, 2D иконки интерфейса, шрифты и спецэффекты - делают зачастую тоже разные люди), есть отдельные люди, работающие с кодом, отдельно сетевой код, отдельно шейдеры, отдельно код рендера... И у каждого специалиста в каждом отделе - свои задачи и сроки.
Если 3D моделлеры не сделают эти складки на одеяле - это будет означать только то, что в игре не будет складок на одеялах. Никакого дополнительного вклада в стабильность, оптимизацию или сюжет - отказ от складок на одеялах не даст.
12 лет доят лохов, тут дураку и так понятно, что , скорей всего игра вообще не выйдет. Бабки собирают, а остальное - куй с ним.
Да этим даунам попробуй докажи, они и дальше будут картинки покупать, оттягивая игру. А всё время обновлять старое, так можно бесконечно тянуть, как новый инструмент выходит.
Если у лохов есть на это деньги, то это их проблемы... Айфоны своих денег тоже не стоят, но их покупают массово, вся цена за бренд. Тут вопрос достатка, если есть деньги, можно и долларами подтираться, это не делает их лохами, это делает их очень обеспеченными людьми, которые могут выкинуть деньги на картинки без сожаления* (ну кроме тех кто перестарался и теперь сожалеет)
Это те, которые сотни миллионов долларов задонатили? Действительно иронично.
Самое большое фиаско стар ситизен - в том что у них почти закончились деньги! 700 лямов собрали, а денег уже нет и полноценной работающей игры тоже нет! Лицо челов донатящих этой помойке представили?
это по статьям из интернета понял?
или от журналиста который написал эту статью xD
есть официальные отчеты. и судя по нему денег хватает)
Это видно настолько, как если те в морду ткнуть бумагой, просто думай, 800 лямов потрачено, что ни одна игра так не тратила вроде как, а "игра" всё ещё в альфе...АЛЬФЕ мать твою, даже не в бэте и это за столько лет. А если тебе мало, вспомни что было с другой игрой Криса Робертса, бабло собрали и потом прикрылась игра так и не выйдя в свет. Но ты терпи терпи, терпилам это по душе.
Дыши глубже
о уже 800?
а собрано всего 731. по оффифициальным данным)))) и в отчётах с 2012 года нет прибыли судя по отчётом из новостей, которые в открытом доступе.
тогда откуда деньги на игру? кто финансирует? как эти 2 игры разрабатываются? их же не существует. а нет все норм. играем дальше))) дыши главное))
дружище. я уже играю сейчас в игру и она мне приносит ровно те имоции которые я от нее жду)
не можешь себе даже позволить зайти на бесплатные полёты что ли?)
Официально может чуть меньше, 800 лямов фигурирует в сми, это лишь то что знаем официально, а прикрыть можно прочие траты. Спонсоры у них есть другие .по мимо игроков. Мне не нужны бесплатный доступ. у меня игра есть и так, прилично давно начинал, играть в такое мягко говоря было невозможно, сейчас в целом так же, хоть и лучше стало и то надо иметь приличное железо, оптимизацией они никогда не занимались должным образом, им проще продавать картинки таких дурачкам и терпилам.
Роботс молодец, гребет бабло из воздуха и ничего не делает. Привет всем заshitникам и куколдонатерам // Александр Ковалёв
Никогда такого не было и вот опять...
Этакая смута)
Стар смута.. Ситизен эдишн..
Смута хотя бы вышла и работает.)))
это точно👍
а это даже так работать не может🤣🤣
Самое смешное, что даже в релизной Смуте багов было меньше)
У кирпича из печи багов ещё меньше, было бы что сравнивать:) Тем более сравнивать релиз и альфу
А ведь в неё продолжают донатить.
Нужно еще задонатить.
патч первого дня, никогда не забывайте о патче первого дня))))))
до этого еще лет 20 минимум :)
А ведь многие вкладывают реальные деньги.
Я даже скажу больше, после презентации, ещё больше людей вложили деньги...
Вот каждый 2й комент "игроки вложили деньги, ваааа"
Ну и что?) Могут себе позволить кинуть в игры пару сотен долларов)
Это зависть... Вряд ли тот, кто способен потратить 20к+ на игру будет тут хейтить SC, он тупо купит игровой пакет, а если не понравится, то просто забьёт. И я никогда не видел комментов в стиле ааа, этот хомяк покупает акции, акции это всё бумажки, они ничего не стоят и вообще компания разорится... А по сути то же самое, только акции ради дохода, а SC ради удовольствия
и вот именно из-за такого до кого-то наконец-то дошло...
Так... вот и я.
за 800 мильенов они уже сами должны были в космоц неоднократно слетать чтоб понять что там интересного особо и нет ничего и игрулю космическую делать то духота межгалактическая
из этих 800 мильенов сколько на игру ушло, 20 тысяч для этой выставки?
очевидный скам же, но хомяки на западе хавают это до сих пор. и смешно и грустно.
Для руководства проекта это очень увлекательная игра.Захватывает сам процесс безнаказанного отёма денег у стада фанатов и трата их на свои развлекухи.
А теперь не конкорд - фиаско года?
Фиаско это когда теряешь бабло, но эти уже 800 лямов набрали. А лохи с которых получены эти деньги, даже не пытаются, массово их вернуть. То есть и кидала и лох - довольны... По моему тут чистейший капиталистический успех! =)
Стар Ситизен не может быть фиаско, так как игра разрабатывается на добровольных донатах мамонтов, и на безвозмездной основе. Так что уже не имеет смысл, выйдет она или нет, ведь деньги уже освоены )
кхм.фиаско это твой коментарий.
посмотрите статистику разработки.
отчеты по доходам. и официальные отчеты по доходам.
и тк у разработчика нет инвесторов. все движется на добровольной основе.
или к вам залазят в карман что бы задонатили в компанию?
2 игры спокойно разрабатываются. но хейтерки бегают и оставляют однотипные комментарии даже не разобравшись в общей картине просходящего.
ей богу как мартышки.
А что тут разбираться и так понятно кто мартышка приносящая бананы
и?
обычная рефаральня программа которая есть и в других играх
а этот ховер в игре стоит за игровые копейки
Крис Робертс закончился на wing commander 3.
За то картинки напродавали терпилам столько, что подобное можно и простить им, так что эти дурни стерпят и это, всё равно будут тратить имбицилы.
Большая часть из этих картинок, давно введена в игру
Да, когда уже содрали с дурачков бабло, теперь то конечно в игре это есть, а раньше не было и платили лохи за картинки, спустя несколько лет которые стали кораблями, где гордость то, херову тучу бабла за корабль платить а, какого это?! 😂😂💩
любишь же считать чужие деньги....
ну потратили и потратили. могут себе позволить. дальше то что?
или у тебя горит что кто то богаче тебя)
старфилд, где генерации половина, делали 9 лет, тут 2 игры пилят, по масштабам, с их слов правда, как 10 старфилдов,я правда не пойму, нафига одиночка, на 40 часов и почему ее нельзя было спокойно делать,после выпуска онлайн версии или наоборот,сначала компанию,потом пили онлайн,но это их дело,думаю компания выйдет до 2026 года,а вот онлайн неизвестно,к 2030 может
Очень прошу, если вы не разбираетесь в теме, то не выпускать новостей по этой теме... На демонстрации была игра Squadron 42, а не Star Citizen. Хоть они находятся и в одной вселенной, одна игра это сюжетная компания, а вторая ММО.
Так же как бы в социальных сетях пользователи не высмеивали презентацию, сама презентация привлекла много новых людей. И даже старички, которые давно в проекте, хоть и над многими моментами "угарают" и растащили кадры презентации на мемы, не особо разочаровались в увиденном.
и хоть многие считают презентацию провальной, так же многие понесли свои деньги вкладывать в проект после увиденного. Многие заинтересовались и Squadron 42, хоть он и вылетел несколько раз за презентацию.
Ха, вообще-то аплодисменты зрителей были направлены на поддержку разработчиков. Но автору статьи на это плевать, ему важнее написать кликбейтную статью с искаженным смыслом...
Сейчас стар ситизан даже не демка рабочая, а просто демонстрация концепта игры. (Очень дорогой концепт игры). И кстати в лиц. соглашение написано что они могут его закрыть без объяснения причин. (тоже самое кстати с ефт но там ситуация лучше).
Ну так демка, это ограниченная по времени или сюжету часть готовой игры, как минимум, сама демка обычно является завершённой частью игры. например пролог.
А SC это доступ в альфа версию, что вообще не говорит о какой-либо завершённости. Тем не менее альфа вполне играбельна (кроме последнего патча), хоть и с множеством багов.
Уаахахаха хватит мучить этот труп, смешная новость, искренне поржал, над тем как они лажают... ибо нexyй нае6бывать людей, блестящей упаковкой, а внутрь запихивать дерьмо
не самое интересное что хейтеры хейтят игру но при этом пристально за ней следят и бегут на бесплатные полеты)
и не говори.
если бы им было пофиг на игру не заходили. а тут интересно))))
один фиг потом все будем в игре)
ну да кто то будет уже с кораблями а кто то пыхтеть на авроре)
во во)
а нам нужны рабы на короблях xD
не факт, разработчики поувольнялись, они щас то ли ищут новичков разрабов то ли забили так как обучать придется, игра сильно замедлилась в разработке, в новостях о прогресса тишина
Очень спорное утверждение с учетом количества переработанного контента за текущий год.
// Азамат Шехов
Ммм, 800 лямов, а игра выглядит как сборка подпивасов в гаррус-моде, "достойно"... Ну-с, что могу сказать. Ребята замахнулись на "игру мечты", а все давно усвоили, что такая игра не выйдет ещё десятки, если не сотни лет. Надо умерить аппетиты и просто сделать что-то работающее, а уже после дополнять и расширять, ибо пытаться сделать сразу всё в таких объёмах и качестве как они нафантазировали... нереально. По итогу, когда игра выйдет - графика и фичи, которые были на старте проекта - уникальными, будут в каждом втором проекте. Фиаско.
Кстати, я когда-то давно купил кораблик для доступа в игру, ибо верил в неё. Эххх, было время. (Года 4 назад ещё)
ябы сказал сложно такую игру заделать особенно мультиплер на 60 игроков хотя бы чтобы. во вторых жанр не для всех. так что вряд ли прямо такие игры будут.
графика может устареет, да. может нет. но кораблики дорогие не думаю что индющатина кинется такие делать чтоб всякие шкафчики открывались ходишь дверь открыл все ппппфффььььь. жмурики повсюду летают в белых кителях. все потому что кто-то забыл что у шлюза должна быть декомпрессионная камера внутренняя и наружная дверь а не одна дверь в курилку на пожарной лестнице пек-пек
ты решил сразу округлить? с 730 до 800 миллионов)
ммм. видимо эксперт. сможете спокойно сделать игру на своем движке без швов на 400-2т игроков?
с кучей механик и возможностей? нет? ясно.
хотя бы покажи похожий продукт.
если бы хоть маленько следили за проектом. это 2 игры. хоть и мало показывают сквадром 42. стар ситизен получает обновления.
даже доступ в стар ситизен дешевле среднестатистической игры) хз чему тут удивляться.
купил. положил. выйдет так выйдет. нет так нет)
так же давно в проекте)
При чём тут могу, не могу? Я сказал, что им стоило трезво оценивать свои силы. Или ты поддерживаешь тех, кто обещает невыполнимое и гордо копошится в этом потом 30 лет?
Эта цифра указана в посте. Или ты его не читал, а просто решил кинуть предъяву?
Клоуны все продолжают хейт SC, как обычно, не имея ни малейшего понятия о чем речь.
Не клоуны, а люди с не проработанными травмами, слишком много желчи из-за ничего, их игра не касается, а они приходят под каждой новостью, и ведь даже ничего нового не говорят, только считают чужие деньги, сколько кто и куда потратил. Очень похоже на проекцию, когда люди сами какую-то дичь творят, но себя они не могут ругать, а вымещают злобу на других
Разработчики не обещали что игра никогда не крашнется. Винду не могут допилить с 1985 года - однако вы все терпите и вопросов не задаёте.
Точно, хомячки, им винду кривую продают, обещали что 10ка будет последняя, а они всё верят покупают и покупают* :)))) (у меня тоже винда:) )
Но ладно, с виндой всё сложнее, винда устроила монополию и захватила рынок и никто с этой монополией ничего сделать не может. Яблоки бы могли, но им важнее денег заработать, чем свою ОС распространить, т.к. многие покупают макбуки только из-за ОС. А линукс пока не готов стать массовым. Опять же монополия, все дрова на железо пишутся на винду.
Я имел ввиду что даже хорошо собранная игра может вот так вылететь после обновления винды. То есть возможно что разрабы игры не виноваты.
А может так и задумали... По словам ЦИГ, до показа и после, они спокойно прошли пролог целиком, без вылетов, как они там сказали. ПК неправильный... Что ж они тогда не взяли с собой ПК, на котором игра не вылетает. Чую, вылеты они ради хейта сделали, это ж реклама во всему интернету теперь