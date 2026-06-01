По словам создателя Star Citizen, Squadron 42 неминуемо приближается к релизу - маркетинг начнётся в ближайшее время

Пока разрабатываемая многопользовательская MMO Star Citizen преодолевает отметку в 1 миллиард долларов финансирования, создатель Крис Робертс обещает, что её одиночная часть, Squadron 42, уже не за горами.

Анонсированная вместе с оригинальной игрой более десяти лет назад, Squadron 42 — это долго разрабатываемая одиночная кампания, основанная на сюжете онлайн-игры. Игра, в которой снимаются Марк Хэмилл, Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман, Генри Кавилл и другие, по сообщениям, должна выйти в этом году.

В интервью Variety Робертс подтвердил, что игра «неминуемо приближается к релизу». Хотя официальная дата выхода одиночной игры пока не объявлена ​​и может быть перенесена на следующий год, Робертс намекнул, что фанаты скоро увидят больше сцен из игры.

Робертс объяснил, что Squadron 42, подобно его работе над Wing Commander, призвана сделать вас «звездой этого масштабного блокбастера». Создатель игры пояснил, что игра «плавно переходит от повествования и кинематографических моментов к управлению от первого лица».

Интересно, что игра наконец-то «находится на завершающей стадии», она полностью готова к запуску.

Накал страстей вокруг Squadron 42 нарастает. По мере приближения к релизу — и я говорю это на языке разработчиков игр — очень сложно держать это в секрете.

На момент написания статьи нет конкретной даты релиза Squadron 42, и неизвестно, когда основная версия Star Citizen будет хотя бы близка к завершению. Тем не менее, по крайней мере, первая, похоже, уже почти готова.