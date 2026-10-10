Squadron 42 добралась до Steam - одиночная космическая игра во вселенной Star Citizen готовится к выходу

Космический экшен Squadron 42, одиночная игра во вселенной Star Citizen, получил страницу в Steam. Теперь пользователи могут добавить проект в список желаемого и следить за его дальнейшим продвижением. Однако появление страницы пока не означает, что разработчики объявили точную дату релиза.

В Squadron 42 игрокам предстоит вступить в ряды Военно-морского флота Объединённой империи Земли (UEE) и пройти путь новобранца на фоне масштабной галактической войны. В отличие от многопользовательской Star Citizen, проект сосредоточен на одиночном кинематографическом приключении с сюжетной кампанией, космическими сражениями и взаимодействием с членами экипажа.

Действие развернётся не только в кабинах истребителей. Игроки посетят крупные космические корабли, станции и пограничные форпосты, а также окажутся непосредственно на передовой конфликта. Разработчики обещают напряжённые бои, драматические события и решения, способные повлиять на судьбу героя. Важную роль в повествовании сыграет звёздный актёрский состав, благодаря которому персонажи должны выглядеть и вести себя убедительнее.

Squadron 42 разрабатывает Cloud Imperium Games — студия Криса Робертса, известная масштабными амбициями Star Citizen. Проект создаётся отдельно от основной игры, хотя обе работы существуют в одной вселенной. Его задача — предложить более традиционный сюжетный опыт, в котором игрок не просто исследует космос, а проходит заранее подготовленную историю с постановочными сценами и развитием персонажа.

Появление страницы в Steam — ещё один шаг к тому, чтобы сделать проект заметнее для широкой аудитории. Впрочем, поклонникам пока остаётся ждать дополнительных новостей: сама возможность добавить Squadron 42 в список желаемого не подтверждает ни дату выхода, ни сроки начала продаж.

Скорее всего для игры понадобится аккаунт аккаунт на официальном сайте.

На всякий случай, рекомендуется при регистрации использовать реферальный код, т.к. официальный аккаунт на сайте для Squadron 42 и Star Citizen общий. Информацию по регистрации можно посмотреть в разделе гайдов Star Citizen.