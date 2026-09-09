Squadron 42 готовится к релизу в Steam. Утечка раскрыла тайну, которую скрывали разработчики

*Изображение было создано сообществом для первоапрельского розыгрыша

В следствии сбоя в Steam, в сеть утекли достижения более чем к 30 готовящихся к релизу в Steam игр. Среди них недавно перенесённый на 2 квартал 2027 года Squadron 42. Для всех поклонников Star Citizen и ожидающих выход Squadron 42 это очень интересное событие. Так же предполагается, что страница игры была найдена на SteamDB

Напоминаю, что Squadron 42 это одиночный приквел к вселенной Star Citizen, который выполнен в стиле кинематографичного ФПС шутера и симулятора пилота. События игры происходят до событий онлайн игры Star Citizen и по задумке разработчиков, персонаж в Star Citizen начинает свой путь после окончания службы на флоте, проходящей как раз в Squadron 42.

Разработчики так же упоминали, что за прохождение Squadrona 42, каждый игрок получит какой-то бонус для игры в Star Citizen. По некоторым слухам, вероятнее всего это корабль. Так же за прохождение Squadron , игроки получают "Гражданство" во вселенной Star Citizen, получая на старте сразу привилегии гражданина, которые другим игрокам нужно будет ещё заработать внутри игры, если они не прошли Сквадрон 42. (Механика гражданства на данный момент ещё не реализована в Star Citizen).

Ранее в этом году, так же была утечка с сайта разработчиков, о предположительных ценах на Squadron 42. Предварительные цены указывались как 60$ за базовую версию, 100$ за расширенную и 150$ за максимальную. Бонусом к более дорогим изданием были указаны внутриигровые предметы в разных количествах. Какие именно предметы информации не было. Так же как и нет гарантий, что разработчики остановятся на этих вариантах.

В подтверждении информации о ценах на предположительной странице игры на сайте SteamDB, есть 3 версии игровых пакетов:

Для тех кто не следит за игрой, изначально м бесплатно включался во все стартовые пакеты Star Citizen. Потом его отделили в отдельный лот и начали продавать за 45$ или за 15$, если покупать одновременно с первым стартовым пакетом. В итоге в 2023 году Сквадрон 42 вообще убрали из продажи из-за местного законодательства. Поэтому сейчас приобрести его можно только с рук у "серых" продавцов по завышенным ценам

Под спойлером список достижений, которые удалось получить (достижения на релизе могут отличаться):

Спойлер

### Сюжетные достижения 1. Booted the game — Запустить Squadron 42. 2. Bishop Takes King — Пережить Битву при Веге II (Battle of Vega II). 3. One Mission Down — Завершить первый патруль. 4. Securing Aciedo — Спасти заложников на коммуникационной станции. 5. Exit Sandman — Нейтрализовать Аво Линкольна (Avo Lincoln). 6. Daytime Robbery — Отразить атаку синдиката OMC на станцию Архон (Archon Station). 7. Search and Rescue — Защитить объект на Гейни (Gainey) и спасти Трехо. 8. Shubin's Crime — Узнать правду о корпорации Шубин (Shubin). 9. Last Stand Survivor — Пережить нападение на капитанский мостик. 10. Full Burn — Сбежать из логова банды «Кричащие Галсоны» (Screaming Galson). 11. Bombing Run — Провести бомбардировку. 12. Pulling the Plug — Саботировать вражескую сеть. 13. Titans Fall — Одолеть корабли класса «Титан» или тяжелых роботов. 14. Revenge — Месть. 15. Justice — Правосудие. 16. Mercy — Мерси / Милосердие. 17. Victory/Defeat — Победа или Поражение (зависит от выбора концовки). 18. Congratulations Kids — Финал сюжетной арки. ### Побочные задания и активности 19. Lost & Found — Потеряно и найдено. 20. Live and let live — Живи и давай жить другим. 21. Radio Silence — Радиомолчание. 22. Defender Of Archon — Защитник станции Архон. 23. Murray Cup Contender — Принять участие в гонках Кубка Мюррея (Murray Cup). 24. Taking Inventory — Провести инвентаризацию. 25. Surgical Ordinance — Эффективное использование ракетного вооружения. 26. The Low Road — Пойти по бесчестному или самому сложному пути. 27. Fight Fire with Fire — Клин клином (ответить огнем на огонь). 28. No Body's Pet — Ни у кого на побегушках. 29. Smoke Test — Дымовой тест. 30. Rigger Mortis — Достижение за ремонт или монтаж оборудования. ### Прогресс и коллекционирование 31. Ace Wingman — Идеальный напарник. 32. Old Reliable — Пройти испытание со стартовым оружием или кораблем. 33. Second Calling — Второе призвание. 34. Self Care — Починить корабль или вылечить персонажа в критической ситуации. 35. Worth the Weight — Стоило ожидания / Стоило этого веса. 36. One of Everything — Собрать по одному предмету каждого типа. 37. Some of Everything — Собрать часть коллекционных предметов. 38. Everything — Собрать абсолютно все предметы в игре. 39. Scholar — Ученый. 40. Archivist — Собрать все текстовые и аудио-логи. 41. Master of All — Мастер на все руки. 42. Physical Perfection — Максимально прокачать характеристики персонажа. 43. Weapon Master — Мастер оружия. ### Высшие награды и испытания 44. Lead By Example — Возглавить эскадрилью. 45. Above And Beyond — Выполнить все дополнительные условия в миссиях. 46. Squadron Ace — Ас эскадрильи. 47. Last Starfighter — Последний звездный боец. 48. Swarmed up — Отбиться от роя Вандуулов. 49. Wing Commander — «Платина» (дается за получение всех остальных достижений).

По информации которой владеет сообщество, Squadron 42 так же планируют выпустить и на консолях.