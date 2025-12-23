Squadron 42 от авторов Star Citizen полностью проходима и займет более 40 часов - релиз по-прежнему намечен на 2026 год

Студия Cloud Imperium Games поделилась свежими подробностями о Squadron 42 — сюжетной одиночной кампании во вселенной Star Citizen, в которой одну из ключевых ролей исполняет Марк Хэмилл. По словам основателя и главы компании Криса Робертса, проект уверенно движется к релизу в 2026 году и уже сейчас находится в полностью играбельном состоянии от начала до конца.
В новом обращении к сообществу Робертс подчеркнул, что команда сосредоточена не на громком маркетинге, а на доводке качества. Разработчики регулярно проходят игру целиком, устраняя баги, улучшая оптимизацию и шлифуя детали. При этом масштаб проекта уже очевиден: прохождение Squadron 42 займет свыше 40 часов.
Отдельно Робертс отметил технологическую основу игры. Squadron 42 использует движок, который позволяет без каких-либо загрузок перемещаться пешком, управлять кораблями, путешествовать между планетами и звездными системами. Такая связка «камерного экшена и галактического размаха», по его словам, создает уровень погружения, который сложно повторить в других проектах.
Большое внимание уделяется и постановке. Разработчик выделил сценарий, актерскую игру, кинематографичные сцены, звук, освещение и дизайн окружений. Именно сочетание высококлассного контента и интерактивных систем, считает Робертс, делает Squadron 42 по-настоящему особенной.
Напомним, в 2024 году CIG уже демонстрировала расширенный фрагмент игры с участием звезд кино — помимо Хэмилла, в проекте задействованы Джиллиан Андерсон, Генри Кавилл, Гари Олдман и Марк Стронг. Демоверсия делала упор на зрелищные кат-сцены, масштабные космические сражения и шутерные эпизоды от первого лица.
Что касается самой Star Citizen, Робертс назвал 2025 год «годом играбельности»: аудитория и вовлеченность игроков выросли, а разработчики сосредоточились на стабильности и удобстве. Полноценный релиз Star Citizen по-прежнему ожидается через год-два после выхода Squadron 42 — ориентировочно в 2027–2028 годах.
Несмотря на критику и споры вокруг проекта, который за 13 лет краудфандинга собрал более 1 миллиарда долларов, Cloud Imperium Games уверяет: ключевые этапы наконец начинают складываться в цельную и завершенную игру.
Лохотрон 42
Прям жирная, сочная кость для олдов. Или, как говорят маркетологи, китов)) Которые и оплачивают яхты и тачки разрабам, несмотря на весь вой в инете
И 10 лет не прошло... ой, оказывается прошло. Эту сюжетку Squadron 42 нам обещали аж в 2016 году. Получается в разработке больше десяти лет. Если это будет просто середняк, тогда я очень расстроюсь, потому что столько лет за такие бабки делать сюжетку на 40 часов, скажем так, это априори должен быть уровень "гениальный шедевр" - не меньше. Ведь иначе я расстроюсь. Не поймите меня неправильно, я просто очень боюсь разочароваться. Мне очень хочется, чтоб сюжетная часть Squadron 42 удалась на все 100. Именно сюжетку жду с большим нетерпением. А вот убогая онлайн часть мне нафиг не нужна. Точка.
Не смеши, будет дешевая поделка на уровне фанфиков.
Автор, исправил ошибку за тебя, не благодари!
40 часов ? Как-то мелковато...
"Студия Cloud Imperium Games поделилась свежими подробностями о Squadron 42 — сюжетной одиночной кампании во вселенной Star Citizen, в которой одну из ключевых ролей исполняет Марк Хэмилл. По словам основателя и главы компании Криса Робертса, проект уверенно движется к релизу в 2026 году и уже сейчас находится в полностью играбельном состоянии от начала до конца."
Как же хочется вернуться во времена Wing Commander, но на современном уровне технологий. Надеюсь, у разрабов всё получится и Squadron 42 действительно станет той игрой, которая сохранит дух одного из лучших космических приключений, пусть и в совершенно иной вселенной.
Зачем ты выделяешь часть текста жирным, оно же становится пестрым и поэтому трудно читаемым. Чисто людей побесить?
Странно, что тебя это бесит. Но, если это так, просто не обращай внимания на мои сообщения.
p.s. Ну а по поводу, зачем, я уже много раз отвечал на этот вопрос.
Я и не читаю, потому что неудобно. Просто непонятно ачем вообще тратить время на эти выделения, если твои комменты просто становится неудобно читать...
Верим. Вроде я даже покупал ее.. когда там ее анонсировали ? Боже, я еще в универе учился )))
"ключевые этапы наконец начинают складываться в цельную и завершенную игру.
"Дайте ещё миллиард - и мы вот прям точно всё закончим. Ну чуть-чуть осталось"
Я в это неверю я неверю