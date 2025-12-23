Squadron 42 от авторов Star Citizen полностью проходима и займет более 40 часов - релиз по-прежнему намечен на 2026 год

Студия Cloud Imperium Games поделилась свежими подробностями о Squadron 42 — сюжетной одиночной кампании во вселенной Star Citizen, в которой одну из ключевых ролей исполняет Марк Хэмилл. По словам основателя и главы компании Криса Робертса, проект уверенно движется к релизу в 2026 году и уже сейчас находится в полностью играбельном состоянии от начала до конца.

В новом обращении к сообществу Робертс подчеркнул, что команда сосредоточена не на громком маркетинге, а на доводке качества. Разработчики регулярно проходят игру целиком, устраняя баги, улучшая оптимизацию и шлифуя детали. При этом масштаб проекта уже очевиден: прохождение Squadron 42 займет свыше 40 часов.

Отдельно Робертс отметил технологическую основу игры. Squadron 42 использует движок, который позволяет без каких-либо загрузок перемещаться пешком, управлять кораблями, путешествовать между планетами и звездными системами. Такая связка «камерного экшена и галактического размаха», по его словам, создает уровень погружения, который сложно повторить в других проектах.

Большое внимание уделяется и постановке. Разработчик выделил сценарий, актерскую игру, кинематографичные сцены, звук, освещение и дизайн окружений. Именно сочетание высококлассного контента и интерактивных систем, считает Робертс, делает Squadron 42 по-настоящему особенной.

Напомним, в 2024 году CIG уже демонстрировала расширенный фрагмент игры с участием звезд кино — помимо Хэмилла, в проекте задействованы Джиллиан Андерсон, Генри Кавилл, Гари Олдман и Марк Стронг. Демоверсия делала упор на зрелищные кат-сцены, масштабные космические сражения и шутерные эпизоды от первого лица.

Что касается самой Star Citizen, Робертс назвал 2025 год «годом играбельности»: аудитория и вовлеченность игроков выросли, а разработчики сосредоточились на стабильности и удобстве. Полноценный релиз Star Citizen по-прежнему ожидается через год-два после выхода Squadron 42 — ориентировочно в 2027–2028 годах.

Несмотря на критику и споры вокруг проекта, который за 13 лет краудфандинга собрал более 1 миллиарда долларов, Cloud Imperium Games уверяет: ключевые этапы наконец начинают складываться в цельную и завершенную игру.