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Squadron 42 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Космос, Научная фантастика
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Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процесса

monk70
Новости

Squadron 42 получила дату выпуска в 2026 году на Citizencon в этом году и, как было подтверждено, будет иметь 30-40 часов игрового процесса.

Анонс последовал за демонстрацией Squadron 42 на Citizencon, которая продемонстрировала первую главу игры в захватывающей манере, включая пролог космической битвы, которая знакомит игроков со вселенной.

После презентации Крис Робертс вышел на сцену, чтобы повторить, что игра имеет приблизительно 30-40 часов игрового процесса и что команда «уверена» в ее окне выпуска в 2026 году.

Не секрет, что Cloud Imperium Games имеет тенденцию пропускать запланированные даты релиза, поэтому пока неизвестно, смогут ли они придерживаться этой даты.

Squadron 42 была анонсирована 10 октября 2012 года вместе со Star Citizen и запуском ее краудфандинговой кампании. Согласно официальному сайту, Squadron 42 и Star Citizen собрали 729 миллионов долларов на момент написания этой статьи.

-6
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Star Citizen пожалуй самый масштабный прогрев хомячков в игровой индустрии.

31
Anton Shvyrkov

Какие хомячки?! Там не-мамонты космических масштабов!

7
Destroited Anton Shvyrkov

где-то на задворках ада мавроди заливается крокодиловыми слезами от зависти

3
TIMetal

Для прикола)) новость от 1 февраля 2016

29
kukava_d

🤣

1
Zere

Так в новости не соврали, он стал доступен к покупке, просто играть в него ещё нельзя было:)

5
bismorck

так тут отсебятина а не новость, в 16 году они просто стали продавать сингл отдельно от мултика и всё но нам не обещали не каких скорых релизов, если что я не говорю что это хорошо что их разделили, но новость тут чисто фантазия автора и не более

-1
UppityApollo

Что за отсебятина.

Официально только продажи начались в это время

-5
answerx32

Не выйдет она в 2026. Даже если игра будет готова, разрабам невыгодно ее выпускать. Как в таком случае они будут доить лохов еще 10 лет?

11
Walkan90

Это лишь одиночная игра, дойка в основном идет на Star Sitizen. Но то, что она не выйдет в 26 году это наверняка, просто затычка.

6
answerx32 Walkan90

Да все пройдут кампанию и забьют и на онлайн режим. А так они держат всех в ожидании.

-1
bismorck answerx32

как все прошли гта 5 и бросили гта онлайн

2
Михаил Майоров bismorck

гта проходят, а не просто ездят на машине и стреляют в копов?

0
MunchkiN 616 Михаил Майоров

в гта просто ездят на машине и стреляют в копов. где между этим чекакют сюжетных миссий возможно до половины игры где-то.

0
MNM 1985
8
ТараканчЕг

2026 скорее выйдет хл3, нежели это

0
UppityApollo ТараканчЕг

Что за хл3

-1
lina far

Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке... Когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья...

8
answerx32

Каждый год та же история: Выйдет через 1-2 года.

Я удивляюсь как до сих пор никто вилы не достал.

7
YummyYwyr

В прошлом году дат не было, как и в позапрошлом...

4
answerx32 YummyYwyr

так и 1-2 года это не дата

-1
UppityApollo

Как же хорошо считать чужие деньги)))

В прошлом не было анонса и года выхода игры))

Если люди несут деньги на разработку могут себе позволить )

1
YummyYwyr answerx32

Тут это для Star Citizen версии 1.0 расписали фичи и план разработки на срок в следующие 12-18 месяцев.

0
Destroited

да не выйдет он как и сама эта донатная помойка не выберется из альфа версии пока слабоумные хомяки бабло чемоданами в неё несут

6
darcs600

Поэтому и сделали анонс так как хомячки стали меньше заносить) прогревают таким образом мамонтов)

6
UppityApollo

+1 эксперт. Кроме хейта можешь подумать?)

Люди помогают разработать проект значит могут себ позволить потратить бабки)

Или к тебе в карман лезут и забирают последнее? XD

0
Пользователь ВКонтакте

Выглядит крута. // Александр Дельтазавр

2
Ивасик

Обёртка красивая, да вот какой окажется начинка...

1
askazanov

Никакой - потому как её нет!)

0
Nodas

Напомню именно Squadron 42, обещали выпустить в 2016 году, это так чтоб знали ))

1
bismorck

это когда такое было, лично я с начала 16 года слежу за проектом и не разу даты релиза я так и не слышал, крис всегда говорил будет тогда когда будет

1
UppityApollo

Не было обещаний и дат.

Очередные новости из пальца?

-1
Janekste bismorck

Я слежу за разработкой с 2013 года. Сюжетную часть обещали выпустить в 2016 году. Но потом отменили и до сегодняшнего дня новых дат не называли.

0
Janekste UppityApollo

Были обещания на 2016 год. Я слежу за разработкой с 2013 года. Обещания были. Об этом в сети, если покопаться, можно найти много старых новостей с датами на 2016 год. Но это речь о сюжетке Эскадрилься 42.

Обещаний и дат точных не было по онлайн ММО версии игры. А про одиночку обещания были.

0
UppityApollo Janekste

Ну вот сейчас точная дата есть)

Если не выпустят будут вопросы.

Ранее не припомню что бы хотя бы год указывали.

Лишь вылкладывали на продажу паки со ск42

Так же в проекте очень давно.

-1
demanik1

Я думал сюжетка вышла года 3 назад.

0
Destroited

Её обещали 3 года назад

4
TenebrisVenit Destroited

7 лет назад лол

6
Destroited TenebrisVenit

ого блин вот я постарел

-2
Nodas Destroited

8 лет назад в феврале 16 )

2
UppityApollo

Демо показывали.

Сейчас сказали год релиза.

Если будет перенос у людей будут вопросы. Так что они должны постараться.

Еще в 25м ситизен кон в котором тоже должны показать новые новости по sc

0
Пользователь ВКонтакте

Показали не так что бы много. Но выглядит отлично // Максим Шромов

0
Пользователь ВКонтакте

Коротко... // Алексей Евреинов

0
Finni23

на тебя

0
saa0891

Выглядит конечно просто офигенно.

Squadron 42 была анонсирована 10 октября 2012 года вместе со Star Citizen и запуском ее краудфандинговой кампании.

Жесть конечно сколько они её уже делают, кстати Сталкер 2 вообще с 2010 года тоже пытаются сделать.

0
no homo

Да не выйдет она в 2026 году!

0
Punisher1

Очередной космический обман ждите господа

0
UppityApollo

Можете поиграть в игру (которой не существует) в ноябре на бесплатных полётах.

А потом рассказать

0
Janekste UppityApollo

А там разве есть геймплей в этих твоих "бесплатных полётах"? Игры как не было, так и нет. А то что ты называешь игрой, ничего более, кроме как набор отдельных модулей с отдельными механиками, которые до сих пор не способны работать как единый целый организм. Это не игра, а набор отдельных механик. Так что да - игры не существуют.

0
UppityApollo Janekste

Смотря что ты ждешь.

Майнинг, миссии, хаулинг, доставка, дозаправка, сальваг, фпс бои все это есть на серверах.

К концу года обещают скрвер мешинг и пайро.

Но вам кто даже не заходил в игру веднее угу

1
MI6NI9HT

Выглядит круто =)

-1
Janekste

30-40 часов за 12 лет разработки? Они там чем занимались всё это время? Баклуши били что ли? Притом им нужно ещё 2 года, а это уже будет 14 лет разработки Эскадрильи 42? Мда уж... походу разрабы реально баклуши били, судя по трейлеру.

Это притом, что изначально обещали в 2016 году выпустить Эскадрилью 42. То бишь игра должна была быть как бы готова ещё лет 10 назад. И за этот дополнительный срок разработчки они сделали только 30-40 часов? Мда уж.

Не, ну, конечно, если вдруг каким-то чудом Эскадрилья 42 окажется гениальным шедевром, тогда другое дело. Но пока что геймплей середняк в онлайн версии. И если такой же кривой геймплей будет и в сингле, тогда какой смысл было в принципе столько лет работать над игрой? Зачем надо было отменять окно выхода 2016 года? Непонятно.

-1
UppityApollo

Покажи похожий продукт примерно этого же года )

Ну вот по сути. Выпустят посмотрят многие. Купят так же многие.

Потому что конкурентов по сути не будет))

П.с все разборки и планы есть на сайте. Можете ознакомится )

0
MunchkiN 616

старфилд быстрее вышел. народ негодует сплошные загрузки.

0
YummyYwyr

Эм, они к 2016-ом планировали выпустить Эскадрилью в виде дюжины арена-миссий против пиратов/пришельцев с коопом?

0
Пользователь ВКонтакте

cpaл ситизен. Выйдет. Верим, да // Александр Ковалёв

-2
UppityApollo

Иниересно будет посмотреть.

Но из всего показано гемплея очень много роликов.

Так же интересно будет ли игра линейной или с вариативностью.

Что ж ждем. В 25м явно покажут больше

-2
UppityApollo

Клоуны а что так мало дизлайков?)

До сих пор не можете себе купить игру по средней цене?))

0
KleptomaniacalAlbert

Всего 10 дизлайков?!?!

-2
Sprintin

это уже не смешно.

-3
ТараканчЕг

40 часов за 700млн зелёных. Самая дорогая ш****а века : )))))

-3
UppityApollo

Щитать и читать не положили?

Давай щитать. 2 игры в одной вселенной. 800млн. Кушать подано.

Если заполсти в вики. Стар ситизен уже давно не самый дорогой проект. Лучше читайте новости и другие статьи

0
Кей Овальд

Даже я уже забил на это. Если выйдет - поглядим, а пока можно забыть.

-3