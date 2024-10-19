Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процесса

Squadron 42 получила дату выпуска в 2026 году на Citizencon в этом году и, как было подтверждено, будет иметь 30-40 часов игрового процесса.
Анонс последовал за демонстрацией Squadron 42 на Citizencon, которая продемонстрировала первую главу игры в захватывающей манере, включая пролог космической битвы, которая знакомит игроков со вселенной.
После презентации Крис Робертс вышел на сцену, чтобы повторить, что игра имеет приблизительно 30-40 часов игрового процесса и что команда «уверена» в ее окне выпуска в 2026 году.
Не секрет, что Cloud Imperium Games имеет тенденцию пропускать запланированные даты релиза, поэтому пока неизвестно, смогут ли они придерживаться этой даты.
Squadron 42 была анонсирована 10 октября 2012 года вместе со Star Citizen и запуском ее краудфандинговой кампании. Согласно официальному сайту, Squadron 42 и Star Citizen собрали 729 миллионов долларов на момент написания этой статьи.
Star Citizen пожалуй самый масштабный прогрев хомячков в игровой индустрии.
Какие хомячки?! Там не-мамонты космических масштабов!
где-то на задворках ада мавроди заливается крокодиловыми слезами от зависти
Для прикола)) новость от 1 февраля 2016
🤣
Так в новости не соврали, он стал доступен к покупке, просто играть в него ещё нельзя было:)
так тут отсебятина а не новость, в 16 году они просто стали продавать сингл отдельно от мултика и всё но нам не обещали не каких скорых релизов, если что я не говорю что это хорошо что их разделили, но новость тут чисто фантазия автора и не более
Что за отсебятина.
Официально только продажи начались в это время
Не выйдет она в 2026. Даже если игра будет готова, разрабам невыгодно ее выпускать. Как в таком случае они будут доить лохов еще 10 лет?
Это лишь одиночная игра, дойка в основном идет на Star Sitizen. Но то, что она не выйдет в 26 году это наверняка, просто затычка.
Да все пройдут кампанию и забьют и на онлайн режим. А так они держат всех в ожидании.
как все прошли гта 5 и бросили гта онлайн
гта проходят, а не просто ездят на машине и стреляют в копов?
в гта просто ездят на машине и стреляют в копов. где между этим чекакют сюжетных миссий возможно до половины игры где-то.
2026 скорее выйдет хл3, нежели это
Что за хл3
Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке... Когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья...
Каждый год та же история: Выйдет через 1-2 года.
Я удивляюсь как до сих пор никто вилы не достал.
В прошлом году дат не было, как и в позапрошлом...
так и 1-2 года это не дата
Как же хорошо считать чужие деньги)))
В прошлом не было анонса и года выхода игры))
Если люди несут деньги на разработку могут себе позволить )
Тут это для Star Citizen версии 1.0 расписали фичи и план разработки на срок в следующие 12-18 месяцев.
да не выйдет он как и сама эта донатная помойка не выберется из альфа версии пока слабоумные хомяки бабло чемоданами в неё несут
Поэтому и сделали анонс так как хомячки стали меньше заносить) прогревают таким образом мамонтов)
+1 эксперт. Кроме хейта можешь подумать?)
Люди помогают разработать проект значит могут себ позволить потратить бабки)
Или к тебе в карман лезут и забирают последнее? XD
Выглядит крута. // Александр Дельтазавр
Обёртка красивая, да вот какой окажется начинка...
Никакой - потому как её нет!)
Напомню именно Squadron 42, обещали выпустить в 2016 году, это так чтоб знали ))
это когда такое было, лично я с начала 16 года слежу за проектом и не разу даты релиза я так и не слышал, крис всегда говорил будет тогда когда будет
Не было обещаний и дат.
Очередные новости из пальца?
Я слежу за разработкой с 2013 года. Сюжетную часть обещали выпустить в 2016 году. Но потом отменили и до сегодняшнего дня новых дат не называли.
Были обещания на 2016 год. Я слежу за разработкой с 2013 года. Обещания были. Об этом в сети, если покопаться, можно найти много старых новостей с датами на 2016 год. Но это речь о сюжетке Эскадрилься 42.
Обещаний и дат точных не было по онлайн ММО версии игры. А про одиночку обещания были.
Ну вот сейчас точная дата есть)
Если не выпустят будут вопросы.
Ранее не припомню что бы хотя бы год указывали.
Лишь вылкладывали на продажу паки со ск42
Так же в проекте очень давно.
Я думал сюжетка вышла года 3 назад.
Её обещали 3 года назад
7 лет назад лол
ого блин вот я постарел
8 лет назад в феврале 16 )
Демо показывали.
Сейчас сказали год релиза.
Если будет перенос у людей будут вопросы. Так что они должны постараться.
Еще в 25м ситизен кон в котором тоже должны показать новые новости по sc
Показали не так что бы много. Но выглядит отлично // Максим Шромов
Коротко... // Алексей Евреинов
на тебя
Выглядит конечно просто офигенно.
Жесть конечно сколько они её уже делают, кстати Сталкер 2 вообще с 2010 года тоже пытаются сделать.
Да не выйдет она в 2026 году!
Очередной космический обман ждите господа
Можете поиграть в игру (которой не существует) в ноябре на бесплатных полётах.
А потом рассказать
А там разве есть геймплей в этих твоих "бесплатных полётах"? Игры как не было, так и нет. А то что ты называешь игрой, ничего более, кроме как набор отдельных модулей с отдельными механиками, которые до сих пор не способны работать как единый целый организм. Это не игра, а набор отдельных механик. Так что да - игры не существуют.
Смотря что ты ждешь.
Майнинг, миссии, хаулинг, доставка, дозаправка, сальваг, фпс бои все это есть на серверах.
К концу года обещают скрвер мешинг и пайро.
Но вам кто даже не заходил в игру веднее угу
Выглядит круто =)
30-40 часов за 12 лет разработки? Они там чем занимались всё это время? Баклуши били что ли? Притом им нужно ещё 2 года, а это уже будет 14 лет разработки Эскадрильи 42? Мда уж... походу разрабы реально баклуши били, судя по трейлеру.
Это притом, что изначально обещали в 2016 году выпустить Эскадрилью 42. То бишь игра должна была быть как бы готова ещё лет 10 назад. И за этот дополнительный срок разработчки они сделали только 30-40 часов? Мда уж.
Не, ну, конечно, если вдруг каким-то чудом Эскадрилья 42 окажется гениальным шедевром, тогда другое дело. Но пока что геймплей середняк в онлайн версии. И если такой же кривой геймплей будет и в сингле, тогда какой смысл было в принципе столько лет работать над игрой? Зачем надо было отменять окно выхода 2016 года? Непонятно.
Покажи похожий продукт примерно этого же года )
Ну вот по сути. Выпустят посмотрят многие. Купят так же многие.
Потому что конкурентов по сути не будет))
П.с все разборки и планы есть на сайте. Можете ознакомится )
старфилд быстрее вышел. народ негодует сплошные загрузки.
Эм, они к 2016-ом планировали выпустить Эскадрилью в виде дюжины арена-миссий против пиратов/пришельцев с коопом?
cpaл ситизен. Выйдет. Верим, да // Александр Ковалёв
Иниересно будет посмотреть.
Но из всего показано гемплея очень много роликов.
Так же интересно будет ли игра линейной или с вариативностью.
Что ж ждем. В 25м явно покажут больше
Клоуны а что так мало дизлайков?)
До сих пор не можете себе купить игру по средней цене?))
Всего 10 дизлайков?!?!
это уже не смешно.
40 часов за 700млн зелёных. Самая дорогая ш****а века : )))))
Щитать и читать не положили?
Давай щитать. 2 игры в одной вселенной. 800млн. Кушать подано.
Если заполсти в вики. Стар ситизен уже давно не самый дорогой проект. Лучше читайте новости и другие статьи
Даже я уже забил на это. Если выйдет - поглядим, а пока можно забыть.