Ветераны разработки Star Citizen усомнились в схеме распространения Squadron 42 через сервис Steam

Бывшие ведущие разработчики космического симулятора Star Citizen Эрик Питерсон и Роб Ирвинг в эфире подкаста All Of Us обсудили потенциальные сложности с распространением сюжетной кампании Squadron 42 на платформе Steam. Появление страницы долгостроя в магазине компании Valve вызвало множество вопросов относительно того, как именно студия Cloud Imperium Games намерена выполнять обязательства перед миллионами пользователей, финансово поддержавших производство на ранних этапах.

На этапе старта краудфандинговой кампании в 2012 году покупка базового набора основателя автоматически включала в себя доступ сразу к 2 составляющим проекта. Игроки получали постоянную многопользовательскую вселенную Persistent Universe и полноценную одиночную сюжетную кампанию. Позже руководство студии во главе с Крисом Робертсом решило разделить эти продукты на две отдельные коммерческие позиции, что вызвало волну недовольства среди игрового сообщества.

Основная проблема потенциального релиза в сервисе Steam связана с необходимостью верификации прав сотен тысяч ранних вкладчиков. Многие пользователи приобретали цифровые наборы и золотые билеты больше 10 лет назад через собственную платформу студии, не имеющую прямой интеграции с инфраструктурой компании Гейба Ньюэлла.

Эрик Питерсон, занимавший пост президента по разработке в Cloud Imperium Games в первые годы создания космосима, отметил технические и логистические риски подобной дистрибуции.

Для ранних вкладчиков наборы включали абсолютно весь контент, и теперь совершенно неясно, как именно студия собирается организовать распространение через стороннюю площадку. В свое время при работе над проектом Descent команде приходилось вручную привязывать внешние учетные записи и распределять ключи, что создавало массу трудностей.

- Эрик Питерсон, бывший президент по разработке Cloud Imperium Games

Дополнительным фактором напряжения выступает финансовая политика магазина Valve. Стандартная комиссия площадки составляет до 30 процентов с каждой проданной копии, что выглядит спорным решением для проекта, бюджет которого полностью сформирован за счет добровольных пожертвований аудитории. Суммарные сборы на создание Star Citizen и Squadron 42 к настоящему моменту уже превысили 1 миллиард долларов, а производственный цикл продолжается более 14 лет.

Сама студия Cloud Imperium Games пока не раскрыла подробности соглашения с Valve и не уточнила, потребуется ли для запуска игры отдельный внешний лаунчер. Точные сроки релиза сюжетной кампании Squadron 42 разработчики также продолжают удерживать в секрете.