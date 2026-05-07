Выход Squadron 42 могут отложить из-за GTA 6, признался глава Star Citizen

Руководитель разработки Star Citizen Крис Робертс заявил, что сюжетный проект Squadron 42 по-прежнему планируют выпустить до конца года, однако уверенности в сроках нет. По его словам, на решение может повлиять релиз GTA 6, который неизбежно станет главным событием индустрии.

Разработчик отметил, что команда ориентируется на текущий год, но избегает конкретных дат. Причина — высокая конкуренция и необходимость учитывать крупные релизы, способные затмить любые другие проекты.

Squadron 42 создаётся уже много лет и изначально должен был выйти ещё в середине 2010-х. Теперь его релиз рассматривается как важный шаг для всей экосистемы Star Citizen, которая до сих пор остаётся в стадии раннего доступа.

Если игру всё же удастся выпустить в ближайшее время, это станет первым серьёзным сигналом того, что амбициозный проект постепенно движется к полноценному релизу. Однако на фоне выхода GTA 6 даже долгожданная премьера может оказаться в тени.