Американцы и бразильцы помогли Squid Game: Unleashed преодолеть отметку в 10 миллионов установок

Мобильная игра Squid Game: Unleashed по мотивам сериала «Игра в кальмара» от Netflix показала довольно неплохие результаты — согласно данным App Magic, её уже скачали 10,7 миллионов раз. Причём большая часть установок пришлась на App Store — 7,4 миллиона, тогда как пользователи Google Play добавили ещё 3,3 миллиона.

Среди всех игр Netflix этот многопользовательский баттл-рояль уже успел добраться до пятого места по количеству скачиваний. А главными поклонниками игры стали американцы — на их счету 1,8 миллиона установок. Следом идёт Бразилия, где набралось 1,1 миллиона скачиваний.

Кстати, игру выпустили совсем недавно — 17 декабря 2024 года, прямо перед стартом второго сезона сериала.