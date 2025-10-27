Netflix закрыл студию, создавшую успешную игру по сериалу "Игра в кальмара"

Netflix объявила о закрытии студии Boss Fight Entertainment, которая занималась разработкой мобильной игры Squid Game: Unleashed. Сообщение о завершении работы студии появилось на платформе LinkedIn, где его опубликовали сотрудники компании.

Закрытие студии стало неожиданным событием на фоне значительных успехов игры. Squid Game: Unleashed стартовала одновременно со вторым сезоном популярного сериала «Игра в кальмара» и сумела собрать более 10 миллионов загрузок в Google Play Store. Ранее разработчики представили крупное обновление, приуроченное к выходу третьего сезона шоу.

Официальных объяснений причин закрытия студии Netflix пока не предоставила.