Netflix закрыл студию, создавшую успешную игру по сериалу "Игра в кальмара"

Netflix объявила о закрытии студии Boss Fight Entertainment, которая занималась разработкой мобильной игры Squid Game: Unleashed. Сообщение о завершении работы студии появилось на платформе LinkedIn, где его опубликовали сотрудники компании.
Закрытие студии стало неожиданным событием на фоне значительных успехов игры. Squid Game: Unleashed стартовала одновременно со вторым сезоном популярного сериала «Игра в кальмара» и сумела собрать более 10 миллионов загрузок в Google Play Store. Ранее разработчики представили крупное обновление, приуроченное к выходу третьего сезона шоу.
Официальных объяснений причин закрытия студии Netflix пока не предоставила.
Успешную ? Впервые слышу, а я о разном дерьме слышал
Мобилки
Значит не такая и успешная.
У - успех ))
То что бесплатную игру на мобилках скачали 10 лямов раз, не делает ее успешной. Многие скачивают и удаляют через 5 минут. Думаю, онлайн там сильно, очень сильно ниже)
автор статьи - таблетки прими уже!!!
успешная игра у него...