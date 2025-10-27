ЧАТ ИГРЫ
Netflix закрыл студию, создавшую успешную игру по сериалу "Игра в кальмара"

Simple Jack Simple Jack

Netflix объявила о закрытии студии Boss Fight Entertainment, которая занималась разработкой мобильной игры Squid Game: Unleashed. Сообщение о завершении работы студии появилось на платформе LinkedIn, где его опубликовали сотрудники компании.

Закрытие студии стало неожиданным событием на фоне значительных успехов игры. Squid Game: Unleashed стартовала одновременно со вторым сезоном популярного сериала «Игра в кальмара» и сумела собрать более 10 миллионов загрузок в Google Play Store. Ранее разработчики представили крупное обновление, приуроченное к выходу третьего сезона шоу.

Официальных объяснений причин закрытия студии Netflix пока не предоставила.

Источник  
Neko-Aheron

Успешную ? Впервые слышу, а я о разном дерьме слышал

10
ant 36436

Мобилки

OSTTDK
Иваныч из Тулы

Значит не такая и успешная.

1
Енот Херсонский

У - успех ))

1
ArexSOnk

То что бесплатную игру на мобилках скачали 10 лямов раз, не делает ее успешной. Многие скачивают и удаляют через 5 минут. Думаю, онлайн там сильно, очень сильно ниже)

Искусственный интеллeкт

автор статьи - таблетки прими уже!!!
успешная игра у него...