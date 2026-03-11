Студия Bossfight возвращается к независимой разработке после закрытия в Netflix

Разработчики мобильных игр из студии Bossfight объявили о своем возвращении к независимой работе. Ранее команда была приобретена стриминговым гигантом Netflix, но в октябре 2025 года подразделение было закрыто. Из-за этого работу потеряли около 80 сотрудников.

Возрожденную студию возглавили ее оригинальные основатели. Среди них генеральный директор Дэвид Риппи, директор по продукту Билл Джексон и операционный директор Скотт Уинсетт. Компания базируется в городе Даллас штата Техас. Ранее студия Bossfight стала известна по созданию мобильной игры Dungeon Boss и проекта Squid Game: Unleashed, который основан на популярном корейском сериале. В 2022 году компания стала 1 из самых крупных приобретений Netflix в игровой сфере.

В данный момент коллектив трудится над неанонсированной игрой для ПК и мобильных платформ. По словам разработчиков, их новый проект отражает многолетний подход команды к созданию доступных и увлекательных игр с устойчивым сообществом. Подробности о 1 игре обновленной студии появятся в скором времени. Представители Bossfight отметили, что планируют работать в формате компактной команды и привлекать партнеров для масштабирования только при необходимости.

Генеральный директор Дэвид Риппи сообщил, что главная цель состоит в воссоединении коллектива, который на протяжении более 10 лет создавал успешные проекты. Руководитель добавил, что возвращение к первоначальным принципам вызывает у команды огромный энтузиазм. Билл Джексон пояснил их философию, которая сводится к созданию простых, красивых и веселых проектов. Команда рада перенести этот подход на ПК, где многие из разработчиков начинали свою карьеру, и продолжить работу для всех актуальных платформ.