Разборки белок в городе: Squirrel with a Gun получила обновление с мифическим Рататоском

Разработчики абсурдного шутера Squirrel with a Gun решили сделать свою игру про белку с пистолетом ещё более безумной. В недавнем обновлении от 17 декабря они добавили нового босса — Рататоска, могущественное существо из скандинавской мифологии.

Эта супер-белка творит в городе настоящий хаос — летает повсюду, крушит всё подряд и атакует издалека разными способностями. Чтобы добраться до разбушевавшегося босса, придётся попотеть: сначала нужно пробраться к нему по веткам, выполняя акробатические трюки. Правда, и сами геймеры не останутся безоружными — для битвы с Рататоском им выдадут пистолет-пулемёт с бесконечными патронами.

В обновлении также добавили и новые костюмы, можно даже нарядить свою белку в образ самого Рататоска. Правда, его суперспособности вместе с костюмом не прилагаются — это просто забавный наряд.

Игра доступна ПК, PS5 и Xbox Series S/X.