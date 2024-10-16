Релизный трейлер консольной версии Squirrel with a Gun

Проект доступен на консолях PlayStation и Xbox.

Узнай, на что способна шальная белка с пистолетом в лапах (достаточно и самих лап) и что эта пушистая злодейка готова сделать ради желудей. Тебе предстоит сбежать с секретного подземного объекта и победить Агентов. Обновляй свое вооружение и ищи другие секретные бункеры, чтобы победить элитных боссов. Можешь даже взорвать танк. Меняй оружие и пробуй свои силы в сражениях с врагами – доступно 12 типов.



Решай уникальные головоломки, изобретательно используя свой арсенал оружия и эффект отдачи, чтобы собрать все золотые желуди. Собрав достаточно желудей, ты сможешь разблокировать скрытые уровни игры.



Исследуй мир глазами белки или покоряй окрестности, разъезжая на игрушечном автомобиле. Ты можешь как кошмарить соседей, так и просить прохожих погладить тебя. Помогай им в обмен на ништяки (или просто грабь их) и разблокируй косметику, чтобы выработать собственный стиль.