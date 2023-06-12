Squirrel With a Gun получила странный геймплейный трейлер ©

Одна из самых глупых предстоящих игр, Squirrel With a Gun, обзавелась новым геймплейным трейлером.

Новый взгляд на игру - которая, в общем-то, про белку с ружьем - открывается коротким роликом, в котором агент спотыкается и роняет свое огнестрельное оружие прямо перед титулованным грызуном, что явно разжигает в нем жажду крови. Остальная часть трейлера показывает больше геймплея, сопровождаемого оригинальной песней, которая, похоже, вдохновлена темами Джеймса Бонда.

Как говорится в песне, "теперь вы были предупреждены о белке с пистолетом".

Это довольно значительный шаг вперед по сравнению с первым трейлером Squirrel With a Gun, который демонстрировал гораздо более грубую графику геймплея, но все же сумел взять интернет штурмом. Игра, разработанная Дэном ДеЭнтремонтом, быстро завоевала популярность после того, как была впервые представлена в прошлом году, благодаря своей глупой идее, напоминающей о Untitled Goose Game и Goat Simulator.

ДеЭнтремон ранее говорил, что он находится в раздумьях, будет ли белка, которой вы будете играть, обычной белкой или белкой с "способностями, подобными Джейсону Борну". Из нового трейлера не совсем ясно, так ли это на самом деле, но, по крайней мере, бельчонок очень умелый: он использует отдачу ружья, чтобы делать сальто назад и зависать над агентом, выпуская пули.

Дата выхода фильма "Белка с ружьем" пока не определена.