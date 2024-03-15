Squirrel with a Gun выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series и ПК

Squirrel with a Gun выйдет этой осенью для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, объявили издатель Maximum Entertainment и разработчик Dee Dee Creations.

В Squirrel with a Gun вы начинаете как грызун с мечтой. Однако, получив одну из многих белок с огнестрельным оружием, которые так часто встречаются в природе, вы сможете использовать свое оружие, чтобы сражаться с агентами, которые охотятся за вами. Ваш рост может быть меньше фута, но вы можете сеять хаос.

Однако у этой белки есть не один трюк. Выстрелите из своего оружия и используйте отдачу, чтобы добраться до безопасного места. С семью различными видами огнестрельного оружия, которые нужно собрать, радиоуправляемыми машинками, которые нужно украсть, и хаосом, который нужно создать, мир — это ваш желудь в Squirrel with a Gun. Устраивайте хаос, собирайте орехи, прерывайте пикники, крадите торты и многое другое, чтобы доказать, что вы тот самый грызун, с которым нельзя шутить.