В новых роликах Squirrel with a Gun разработчики показали, как белка управляется с гранатомётом и револьвером

Инди-игра о приключениях боевой белки, которая владеет разными видами стрелкового оружия. Вы будете управлять этим ловким зверьком и исследовать американский пригород, полный сюрпризов и опасностей. Вы можете помогать местным людям в обмен на вкусняшки или безжалостно грабить их. Вы также столкнётесь с таинственными агентами в чёрном, которые хотят вам помешать.

Стоит отметить, что наш герой может не только лазить и прыгать по деревьям и крышам, но и использовать отдачу своего оружия, чтобы пролетать над преградами.