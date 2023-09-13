В новых роликах Squirrel with a Gun разработчики показали, как белка управляется с гранатомётом и револьвером

Dee Dee Creations вызывает ажиотаж среди геймеров своей предстоящей игрой «Squirrel with a Gun», созданной на движке Unreal Engine. Эта уникальная игра-песочница переносит игроков на место белки, вооруженной огнестрельным оружием, и предлагает увлекательное сочетание исследования и стрельбы. Игрокам предстоит перемещаться по оживленной окружающей среде с точки зрения белки, полной проблем и острых ощущений, которые с этим связаны.
Недавно разработчики опубликовали несколько новых геймплейных роликов. В первым они снабдили белку гранатомётом, а во втором превратили её в ковбоя с револьвером.
Чё т прикольное, только оружие надо было пропорционально делать. Было б в разы круче
самые крутые игры про белок это mr. Nutz, zero, talking squirell, Conker’s Bad Fur Day