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об игре
Squirrel with a Gun TBA
6.5 8 оценок

В новых роликах Squirrel with a Gun разработчики показали, как белка управляется с гранатомётом и револьвером

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monk70
Новости

Dee Dee Creations вызывает ажиотаж среди геймеров своей предстоящей игрой «Squirrel with a Gun», созданной на движке Unreal Engine. Эта уникальная игра-песочница переносит игроков на место белки, вооруженной огнестрельным оружием, и предлагает увлекательное сочетание исследования и стрельбы. Игрокам предстоит перемещаться по оживленной окружающей среде с точки зрения белки, полной проблем и острых ощущений, которые с этим связаны.

Недавно разработчики опубликовали несколько новых геймплейных роликов. В первым они снабдили белку гранатомётом, а во втором превратили её в ковбоя с револьвером.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Чё т прикольное, только оружие надо было пропорционально делать. Было б в разы круче

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sergeu78

самые крутые игры про белок это mr. Nutz, zero, talking squirell, Conker’s Bad Fur Day

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