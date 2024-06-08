Запасайтесь орехами и патронами: шутер Squirrel with a Gun выйдет этим летом

Шутер Squirrel with a Gun от инди-студии Dee Dee Creations обзавёлся точной датой релиза. Разработчики представили новый геймплейный трейлер проекта в рамках фестиваля IGN Live, а заодно огласили день премьеры игры на ПК.

Безумные приключения вооружённой белки стартуют в Steam и Epic Games Store уже 29 августа 2024 года. Версии для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S задержатся до осени, но точные сроки их выхода пока не названы.

Squirrel with a Gun предложит игрокам с головой окунуться в открытый мир, где белке предстоит учиться обращаться с несоразмерным для её лапок огнестрельным оружием. В арсенале грызуна окажутся пистолеты, дробовики, автоматы, снайперские винтовки и даже гранатомёты с ракетницами. Применять эти стволы предстоит для грабежа мирных жителей и отстрела враждебно настроенных агентов.

При этом свежий трейлер демонстрирует не только богатый арсенал грызуна, но и другие безумные возможности игры. Белка сможет раскатывать на радиоуправляемой машинке, плавать на водных лыжах и заниматься другими вещами. Проект обещает стать одним из самых нестандартных и абсурдных шутеров последних лет.