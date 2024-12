Авторы Overcooked и No Man's Sky выпустят кооперативную игру Stage Fright

На церемонии The Game Awards 2024 была представлена Stage Fright — новая кооперативная игра от студии Ghost Town Games, создавшей популярную серию Overcooked. Издателем проекта выступила компания Hello Games, известная своей постоянно развивающей песочницей No Man’s Sky.

Stage Fright обещает стать уникальным кооперативным проектом, рассчитанным для двух игроков. Разработчики сравнивают проект с Overcooked за счет хаотичной, но захватывающей механики совместной игры, добавляя в него элементы, характерные для игр в стиле «квест-комнат».

Ключевые особенности:

Кооператив для двоих: Игра поддерживает совместное прохождение как оффлайн, так и онлайн.

Игра поддерживает совместное прохождение как оффлайн, так и онлайн. Уникальный сеттинг: Мистическая и магическая атмосфера игры вызывает ассоциации с Luigi’s Mansion, но дополняется трогательной историей.

Мистическая и магическая атмосфера игры вызывает ассоциации с Luigi’s Mansion, но дополняется трогательной историей. Новаторский подход: Несмотря на сходство с предыдущими проектами Ghost Town Games, Stage Fright идет в совершенно ином направлении.

Разработка игры велась на протяжении пяти лет параллельно с поддержкой Overcooked. По словам Hello Games, проект предлагает массу инноваций в жанре кооперативных игр.

Дата выхода пока остается неизвестной, однако создатели обещают делиться новыми подробностями в течение следующего года.