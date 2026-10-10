Silent Hill для всей семьи: разработчики рассказали о хоррор-приключении Stage Fright

Stage Fright - новое кооперативное приключение от авторов Overcooked, но на этот раз оно нацелено на укрепление отношений с вашим напарником, а не на то, чтобы оставить вас в бешенстве друг на друга.

«Мы пытаемся сделать кооператив созидательным и принести в этот мир позитивную, конструктивную силу, — отметил Де-Вайен. — Не то чтобы в дружеских веселых спорах было что-то плохое! Но мы стремимся развивать сообщество в наших играх. Они про общение между людьми, а не про то, насколько виртуозно вы умеете нажимать кнопки на контроллере».

«Нас очень вдохновляет мысль о том, что лучшими в наших играх становятся те люди, которые умеют общаться, — добавил геймдизайнер Фил Дункан. — С той же Overcooked на выставках мы часто замечали такую картину: подходит компания парней-подростков, играет в полной тишине и с треском проваливает уровень. А потом подходят два человека — например, как-то раз пришла восьмилетняя девочка с подружкой, они всё время болтали друг с другом, и в итоге разнесли уровень в пух и прах, играя абсолютно легко и непринужденно».

Диванный кооператив, даже если дивана нет рядом

Чтобы сделать кооперативную атмосферу в Stage Fright еще более дружеской, Ghost Town Games хочет, чтобы у игроков было ощущение, будто они сидят на одном диване с другом — даже если они играют через интернет.

Локальный кооператив — это уникальный опыт по сравнению с игрой по сети, — говорит Де-Вайн. — И хотя наша игра поддерживает оба режима, мы пытаемся сделать сетевой опыт максимально похожим на локальный. Поэтому в онлайне тоже будет разделение экрана (splitscreen): игровой процесс завязан на том, чтобы видеть, что делает другой игрок, и обсуждать то, что он замечает вокруг себя

В идеале вы должны сидеть рядом, подталкивать друг друга локтем и показывать на одно и то же место на экране. В онлайне мы постарались подобраться к этому как можно ближе, — пояснил Дункан.

В Stage Fright два игрока будут управлять парой детей в приключении в духе Luigi's Mansion. Им предстоит разгадывать головоломки, избегать опасностей и раскрывать тайны, полагаясь исключительно на своего партнера. И хотя это приключение устроено сложнее, чем их хаотичные кухни, разработчики не хотели терять простоту Overcooked, где всё управление завязано на одну кнопку.

«Представьте себе Silent Hill для всей семьи»

Когда мы говорим об элементах головоломок или квестов в стиле "выберись из комнаты", мы стараемся избегать ситуаций, когда игроку нужно доставать блокнот и что-то туда записывать, — рассказал Де-Вайн. — Всё общение между игроками происходит голосом. В игре есть элементы адвенчуры, но без инвентаря. Никакого менеджмента сумок. Все предметы материальны, вы носите их в руках точно так же, как в Overcooked — они довольно крупные, заметные и массивные. Это опять же сделано для того, чтобы всё проговаривалось вслух при общении.

Разработчики сказали пару слов о линейности игры, нужно ли решать загадки строго по очереди, или же игроки смогут переключиться на другую головоломку и вернуться позже, если застрянут.

Это похоже на квест-комнату: вы можете найти подсказку, и она не обязательно будет связана с тем, что вы решаете прямо сейчас — вам придется запомнить её на будущее, — ответил Де-Вайн.

Игра линейна в том же смысле, в каком линеен Silent Hill. Хотя это странное сравнение, ведь они совсем не похожи, — со смехом добавил он. — Но, знаете, просто представьте себе Silent Hill для всей семьи