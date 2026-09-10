Создатели Overcooked! представили первый геймплей своего нового кооперативного приключения Stage Fright

Основатели студии Ghost Town Games Фил и Оли, подарившие индустрии популярную серию симуляторов готовки Overcooked!, а так же издатели в лице Hello Games показали первые кадры игрового процесса своего следующего проекта под названием Stage Fright. Разработчики с теплотой вспомнили, как 10 лет назад собирали свою первую игру на обычном диване, не подозревая, что их хаотичное кулинарное развлечение привлечёт десятки миллионов пользователей, завоюет две награды BAFTA и получит в Китае ироничное прозвище «Кухня разводов». В этот раз авторы перебрались в оборудованную студию на чердаке и привлекли к производству небольшую команду талантливых единомышленников. При создании новинки команда стремилась сохранить фирменное простое управление при помощи одной кнопки, чтобы игра оставалась максимально доступной для совместных посиделок у экрана.

В отличие от напряжённой кулинарной спешки прошлых проектов, где игровой процесс полностью завязан на ограничении по времени, Stage Fright предложит пользователям погрузиться в долгое и размеренное детективное расследование. Напарникам предстоит объединять усилия для разгадки сложных пространственных загадок в стиле эскейп-румов и преодолевать необычные запутанные препятствия. Кооперативное приключение создаётся с явным уважением к культовым фантастическим шоу о взрослении подростков вроде «Балбесов» и «Очень странных дел», а также с уважительным поклоном в сторону знаменитой серии Luigi’s Mansion.

Сюжетная линия перенесёт игроков в странный провинциальный городок, наполненный причудливыми обитателями, где пользователям предстоит выяснить причины загадочных происшествий. Игровой процесс рассчитан исключительно на двух человек, которые смогут проходить историю вместе как за одним экраном, так и через сетевой режим. На выбор игрокам предложат различные комбинации из трёх верных друзей — Дрю, Блейка и Чарли. Разработчики обещают увлечь аудиторию проработанным и по-настоящему захватывающим путешествием.

Полноценный релиз кооперативного приключения Stage Fright запланирован на весну 2027 года.