Наследник Guitar Hero возвращается: Stage Tour готовит сотни концертов, рок-гимны и необычный roguelite-режим

Жанр музыкальных ритм-игр, который когда-то сделал Guitar Hero мировой сенсацией, готовится к громкому возвращению. Студия RedOctane Games представила новые подробности о Stage Tour — амбициозном проекте, над которым работают ветераны Guitar Hero, DJ Hero и представители фанатского сообщества YARG. Судя по свежим материалам, игра нацелена не просто возродить классику, а предложить современный взгляд на жанр.

Главной неожиданностью стал режим Campaign Mode. Вместо привычного линейного прохождения разработчики предлагают систему, вдохновлённую roguelite-играми: случайные сетлисты, модификаторы, развилки маршрута и различные усиления, влияющие на каждое новое выступление. Такой подход выглядит необычно для музыкальной игры и может заметно повысить реиграбельность.

Одновременно авторы раскрыли первые лицензированные композиции закрытой альфы. В список вошли треки Babymetal и Electric Callboy, Ghost, Red Hot Chili Peppers, Weezer, Static-X и других исполнителей. Уже сейчас подборка выглядит достаточно разнообразной, объединяя металл, рок, поп-панк и альтернативную сцену.

Особое внимание уделено инструментам. Stage Tour получит официальную гитару, созданную совместно с Kramer — брендом, входящим в семейство Gibson. Кроме того, для игры готовятся модульная ударная установка и поддержка проводных и беспроводных микрофонов. Внутри самой игры появятся виртуальные инструменты Gibson, Epiphone и Kramer, а центральный хаб будет вдохновлён знаменитым магазином Gibson Garage в Нэшвилле.

На фоне затишья в жанре Stage Tour выглядит как одна из самых серьёзных попыток вернуть ритм-игры в центр внимания. Проект уже проходит закрытую альфу, а релиз готовится для PC и крупных консолей. Более подробную информацию о платформах, музыке и сроках выхода разработчики обещают раскрыть позже этим летом.