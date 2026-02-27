Создатели Guitar Hero анонсировали ритм-игру Stage Tour с гитарными контроллерами

Бывшие сотрудники RedOctane представили Stage Tour — новую ритм-игру, релиз которой намечен на рождественский сезон 2026 года. Проект создаётся в студии RedOctane Games и задуман как долгосрочная платформа, развивающаяся при активном участии сообщества.

Одной из ключевых особенностей станет поддержка физических инструментов, подключаемых к ПК. Благодаря партнёрству с компанией Gibson для игры разработают специальные гитарные контроллеры. При этом пользователи смогут играть и на клавиатуре, а также на других совместимых устройствах.

Игрокам предложат создать собственную группу: набирать уникальных участников с разным стилем и характером, распределять роли лидера, басиста, барабанщика или вокалиста. Можно выбрать фирменные дизайны гитар Gibson и комбинировать состав для сольных выступлений или джем-сессий до четырёх человек. Развивая навыки и поднимаясь в рейтинге, пользователи будут открывать награды, эксклюзивный контент и новые возможности для сцены.

Закрытое альфа-тестирование Stage Tour стартует уже этим летом, что позволит первым участникам оценить геймплей и повлиять на дальнейшее развитие проекта.