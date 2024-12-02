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STALCRAFT: X 04.12.2014
Экшен, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Открытый мир
6.7 144 оценки

Исследуй Зону вместе с друзьями - лучшее время, чтобы ворваться в STALCRAFT: X

PlayGround.ru

Второй сталкер предлагает глубокий и атмосферный опыт одиночного погружения в мир Чернобыльской Зоны. Здесь каждая встреча — вызов, а каждое решение — шаг, который формирует твою историю выживания. Однако что делать, если переживать все эти опасности хочется не в одиночку, а с друзьями? Ответ прост: STALCRAFT: X.

STALCRAFT — это самая масштабная MMOFPS в Чернобыльской Зоне Отчуждения, где вы вместе с товарищами сможете не только исследовать радиоактивные пустоши, но и участвовать в охоте за артефактами, противостоянии группировок и других PvP- и PvE-активностях. Захватывающая сюжетная линия на десятки часов и масса побочных заданий превращают эту игру в идеальный выбор для тех, кто хочет совместить динамику шутеров с глубиной RPG.

В STALCRAFT: X каждый может найти своё призвание: стать торговцем, учёным, охотником или даже предводителем группировки. А масштабные сражения за территории позволяют почувствовать, что твой выбор действительно влияет на судьбу Зоны. Зачем бродить в одиночестве, если можно взять друзей и отправиться навстречу приключениям? Ведь что может быть лучше компании в мире, где консервная банка может спасти жизнь?

С 4 декабря стартует новый зимний сезон, обещающий еще больше захватывающих событий и возможностей для исследования. Так что не упусти шанс покорить Зону вместе с друзьями!

-32
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

опять рекламу у всех купили? // Фёдор Раскольников

5
Пользователь ВКонтакте

// Антон Багин

0
ЛехаДезертир

Игра сталкивающая комьюнити лбами за мусор с гринда, которые потом делятся на два лагеря, одни оплачивают приватные читы, а другие донатят десятки тысяч на снарягу думая что это им поможет пережить встречу с первыми.

4
Costollom
Исследуй Зону вместе с друзьями - лучшее время, чтобы ворваться в STALCRAFT: X

Подожду ещё 10 минут и обязательно ворвусь.

0
mrdratik

Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да я поверил

0
Max Rolens

Зря деньги потратили... Я лучше в воокнуте го×× пойду играть чем в это

0
ZER0 T0LERANCE

Как же всрато это выглядит. По крайней мере анимации и персонажи. Неужели нельзя было сделать нормальный дизайн, а не для фанатов лего с нинтендой.

0
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Забельников

0
Akalaka

Попробовал - затянуло. Прошло 2 недели - заепало.

Удалил.

0
211186

чепуха полнейшая

0
Пользователь ВКонтакте

Старый сталкрафт 2019-20 годов был намного лучше, щас скатился в какую ту дрочильню // Иван Пахомов

0
vertehwost

всполошились из за хайпа по стаокеру 2, мхе.не.Я предпочитаю миры без всякой копошни вокруг, портящей атмосферу , и перенасыщенного гринда .

-1
Фридрих фон Вольтман

плюсую. Самые лучшие игры, это однопользовательские, где мир и атмосфера, без помойки и школоты)

3