Исследуй Зону вместе с друзьями - лучшее время, чтобы ворваться в STALCRAFT: X

Второй сталкер предлагает глубокий и атмосферный опыт одиночного погружения в мир Чернобыльской Зоны. Здесь каждая встреча — вызов, а каждое решение — шаг, который формирует твою историю выживания. Однако что делать, если переживать все эти опасности хочется не в одиночку, а с друзьями? Ответ прост: STALCRAFT: X.
STALCRAFT — это самая масштабная MMOFPS в Чернобыльской Зоне Отчуждения, где вы вместе с товарищами сможете не только исследовать радиоактивные пустоши, но и участвовать в охоте за артефактами, противостоянии группировок и других PvP- и PvE-активностях. Захватывающая сюжетная линия на десятки часов и масса побочных заданий превращают эту игру в идеальный выбор для тех, кто хочет совместить динамику шутеров с глубиной RPG.
В STALCRAFT: X каждый может найти своё призвание: стать торговцем, учёным, охотником или даже предводителем группировки. А масштабные сражения за территории позволяют почувствовать, что твой выбор действительно влияет на судьбу Зоны. Зачем бродить в одиночестве, если можно взять друзей и отправиться навстречу приключениям? Ведь что может быть лучше компании в мире, где консервная банка может спасти жизнь?
С 4 декабря стартует новый зимний сезон, обещающий еще больше захватывающих событий и возможностей для исследования. Так что не упусти шанс покорить Зону вместе с друзьями!
опять рекламу у всех купили? // Фёдор Раскольников
// Антон Багин
Игра сталкивающая комьюнити лбами за мусор с гринда, которые потом делятся на два лагеря, одни оплачивают приватные читы, а другие донатят десятки тысяч на снарягу думая что это им поможет пережить встречу с первыми.
Подожду ещё 10 минут и обязательно ворвусь.
Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да я поверил
Зря деньги потратили... Я лучше в воокнуте го×× пойду играть чем в это
Как же всрато это выглядит. По крайней мере анимации и персонажи. Неужели нельзя было сделать нормальный дизайн, а не для фанатов лего с нинтендой.
// Сергей Забельников
Попробовал - затянуло. Прошло 2 недели - заепало.
Удалил.
чепуха полнейшая
Старый сталкрафт 2019-20 годов был намного лучше, щас скатился в какую ту дрочильню // Иван Пахомов
всполошились из за хайпа по стаокеру 2, мхе.не.Я предпочитаю миры без всякой копошни вокруг, портящей атмосферу , и перенасыщенного гринда .
плюсую. Самые лучшие игры, это однопользовательские, где мир и атмосфера, без помойки и школоты)