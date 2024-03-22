Новый режим "Арена Русов" добавлен в онлайн игру STALCRAFT

Разработчики популярной бесплатной постапокалиптической экшен стрелялки STALCRAFT объявили о выпуске обновления от 20 марта 2024 года со стартом первого сезонного события. Игроков ждёт новый уникальный режим “Арена русов” с аутентичным древнерусским окружением и антуражем, где командам из пяти участников предстоит защищать свои святыни от волн мутировавших существ и сражаться с могущественными боссами. Кроме того, добавлен новый режим “Дуэль” для противоборства двух игроков из разных групп.

Обновление включает активированные сезонные квесты с улучшенными призами, среди которых РПЛ-20 “Громовержец” за достижение 1000-ого уровня в рамках сезона “Славянская весна”. Также добавлены два новых “Кейса русов”, несколько тематических наборов предметов и постоянный доступ к облику “Подрывник” для бронетехники SBA. В мобильном лагере турнирного захвата можно найти гранатометные снаряды.