STALCRAFT получил крупное обновление и переименовался в STALCRAFT: X

В этом видео представлены основные сведения о новом обновлении игры STALCRAFT, которую разработчики игры переименовали в STALCRAFT: X.
Сегодня исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как наша Чернобыльская Зона впервые приняла своих первых сталкеров. Больше года мы готовили к этой памятной дате масштабное обновление, которое станет яркой переходной точкой в истории проекта и позволит нам избежать кризиса среднего возраста.
Игра настолько сильно преобразилась, что мы решили устроить небольшой ребрендинг и отныне будем называть её STALCRAFT: X [сталкра́фт и́кс]. Этот ход позволит нам подчеркнуть трансформацию проекта и войти в новое десятилетие опрятными и свежими.
Официальный трейлер:
- В игре сталкер стал крафт икс произошли изменения, включая смену фракций, локаций, пушек, костюмов, медицины, мутантов, аномалий, артефактов.
- Курьер стал удобнее в использовании, а большинство интерфейсов были изменены.
Магазин и настройки
- Магазин был изменен, добавив новые наборы, стартовые наборы, боевые пропуски и кейсы с обликами.
- Настройки были улучшены, включая производительность, графику, управление и звук.
Клановые сюжетки и приветственный бонус
- В игре появилась новая клановая сюжетка, где нужно пройти фракционную сюжетку, чтобы получить ключи от убежища.
- Приветственный бонус доступен для медиа партнеров, и все считаются новичками, получая приветственный бонус для новичков.
Приветственный бонус
- После 90 дней неактивности в игре, появляется кнопка активации приветственного бонуса, который включает в себя патроны, медицину, премиум на 3 дня, скидку на сталкерский бартер, стандартные запчасти и инструменты, а также легендарный прото артефакт.
- Для медиа партнеров важно, чтобы игроки возвращались и активировали их приветственный бонус.
Подарки за выслугу лет
- Подарки за выслугу лет доступны для всех игроков, даже для новичков.
- Можно получить ящик, три ящика, справку, унылый скин, призрак, тактический запас, броню, жетон эстета, мастерский с карел наследие, скидку на 99% для бартера, а также дополнительные награды с каждым уровнем.
Твич дропы
- Твич дропы будут доступны в течение недели, для получения всех наград нужно насмотреть 15 часов на стримах.
- В дропах будут брелок, маска фолловер, краски, твич, глок и дигл, ножики и новый прицел.