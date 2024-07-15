ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
STALCRAFT 04.12.2014
Экшен, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Открытый мир
6.8 89 оценок

STALCRAFT получил крупное обновление и переименовался в STALCRAFT: X

Mind_Flow
Новости

В этом видео представлены основные сведения о новом обновлении игры STALCRAFT, которую разработчики игры переименовали в STALCRAFT: X.

Сегодня исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как наша Чернобыльская Зона впервые приняла своих первых сталкеров. Больше года мы готовили к этой памятной дате масштабное обновление, которое станет яркой переходной точкой в истории проекта и позволит нам избежать кризиса среднего возраста.

Игра настолько сильно преобразилась, что мы решили устроить небольшой ребрендинг и отныне будем называть её STALCRAFT: X [сталкра́фт и́кс]. Этот ход позволит нам подчеркнуть трансформацию проекта и войти в новое десятилетие опрятными и свежими.

Официальный трейлер:

  • В игре сталкер стал крафт икс произошли изменения, включая смену фракций, локаций, пушек, костюмов, медицины, мутантов, аномалий, артефактов.
  • Курьер стал удобнее в использовании, а большинство интерфейсов были изменены.

Магазин и настройки

  • Магазин был изменен, добавив новые наборы, стартовые наборы, боевые пропуски и кейсы с обликами.
  • Настройки были улучшены, включая производительность, графику, управление и звук.

Клановые сюжетки и приветственный бонус

  • В игре появилась новая клановая сюжетка, где нужно пройти фракционную сюжетку, чтобы получить ключи от убежища.
  • Приветственный бонус доступен для медиа партнеров, и все считаются новичками, получая приветственный бонус для новичков.

Приветственный бонус

  • После 90 дней неактивности в игре, появляется кнопка активации приветственного бонуса, который включает в себя патроны, медицину, премиум на 3 дня, скидку на сталкерский бартер, стандартные запчасти и инструменты, а также легендарный прото артефакт.
  • Для медиа партнеров важно, чтобы игроки возвращались и активировали их приветственный бонус.

Подарки за выслугу лет

  • Подарки за выслугу лет доступны для всех игроков, даже для новичков.
  • Можно получить ящик, три ящика, справку, унылый скин, призрак, тактический запас, броню, жетон эстета, мастерский с карел наследие, скидку на 99% для бартера, а также дополнительные награды с каждым уровнем.

Твич дропы

  • Твич дропы будут доступны в течение недели, для получения всех наград нужно насмотреть 15 часов на стримах.
  • В дропах будут брелок, маска фолловер, краски, твич, глок и дигл, ножики и новый прицел.
Источник  
1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий