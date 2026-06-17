STALCRAFT: X переименовали в STALZONE

Долгие годы игра очень явно вдохновлялась оригинальным Сталкером, но спустя 10 лет EXBO решили переименовали почти всё, дабы избежать проблем с авторским правом. Так «кровососы» превратились в «упырей», «Долг» в «Рубеж», «Армейcкие склады» в «Полесское» и т.д. Саму игру же переименовали в STALCRAFT: X

Сейчас же ситуация поинтересней: оказывается EXBO за все эти годы не удосужилась зарегистрировать товарный знак; и когда они решили это сделать – суд отклони их просьбу по причине того, что название проекта уж очень созвучно со StarCraft от Blizzard.

Поэтому с сегодняшнего дня игра имеет название STALZONE