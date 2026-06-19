STALZONE: разработчики раскрыли причины ребрендинга STALCRAFT: X

Студия EXBO раскрыла подробности ребрендинга своего многопользовательского шутера STALCRAFT: X, который был переименован в STALZONE. Как рассказали разработчики, решение связано не с прямыми претензиями со стороны Blizzard, а с многолетними юридическими трудностями вокруг регистрации бренда.

По словам представителей компании, на протяжении почти четырех лет команда пыталась закрепить за собой права на торговую марку STALCRAFT. За это время EXBO участвовала в судебных разбирательствах, вела споры с Роспатентом, проводила социологические исследования и пыталась доказать, что STALCRAFT и StarCraft принадлежат к совершенно разным игровым жанрам и ориентированы на разную аудиторию.

Одним из компромиссных решений стал частичный ребрендинг в STALCRAFT: X, однако и этого оказалось недостаточно. Как отмечают разработчики, проблемы возникали не только на юридическом уровне. Например, после масштабной рекламной кампании летом 2024 года игра столкнулась с трудностями на YouTube, где ее категория была удалена из-за пересечения названий с известной стратегической серией Blizzard.

Несмотря на подготовку различных сценариев развития ситуации, окончательное решение было принято после того, как в марте 2026 года была отклонена кассационная жалоба. После этого компания начала полноценный переход к новому бренду STALZONE.

В EXBO подчеркивают, что смена названия стала лишь частью более масштабной трансформации проекта. За последний год команда существенно обновила игру: были переработаны графика, модели персонажей, система освещения, стартовые локации и обучение новичков. Эти изменения также помогли уйти от устоявшихся ассоциаций с ранними версиями игры и ее кубическим наследием.

Ребрендинг открывает для студии новые возможности. Уже в июле EXBO планирует активное продвижение игры на западных и азиатских рынках, а осенью обещает поделиться новыми анонсами и рассказать о дальнейших изменениях внутри компании.

В студии считают, что отказ от старого названия в долгосрочной перспективе принесет проекту пользу. По словам разработчиков, игра давно вышла за рамки прежнего образа и сегодня представляет собой самостоятельный проект на собственном движке, над которым работает команда из примерно 400 человек. Новый бренд должен стать основой для дальнейшего роста и укрепления позиций игры на международном рынке.

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