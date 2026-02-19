В Epic Games Store бесплатно отдают стартовый набор для шутера STALCRAFT: X

Пользователи цифрового магазина Epic Games Store получили возможность бесплатно добавить в свою библиотеку дополнение STALCRAFT: X Starter Edition. Специальное предложение действует ограниченное время и завершится 26 февраля 2026 года. Обычно этот комплект продается за полную стоимость, но в рамках текущей акции на него распространяется стопроцентная скидка.

Проект STALCRAFT: X представляет собой массовый многопользовательский шутер от первого лица с элементами RPG, действие которого разворачивается в открытом мире Чернобыльской зоны отчуждения. Игрокам предстоит исследовать локации, участвовать в перестрелках с мутантами и конкурентами, искать артефакты и выполнять сюжетные задания. Сама базовая игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Раздаваемое стартовое издание призвано облегчить новичкам первые рейды. В состав набора входит семь дней премиум-статуса, штурмовая винтовку FN SCAR-L, комбинезон Аврора-Б, пистолет M9 и спортивная сумка. Помимо оружия и экипировки, комплект содержит полезные артефакты, косметические предметы в виде камуфляжей и скинов, а также запас расходных материалов, включая патроны, аптечки и энергетики.

Разработчики из студии EXBO уточняют, что награды привязываются к учетной записи и не подлежат обмену. Данный набор доступен для активации только один раз на аккаунт и предназначен исключительно для версии игры, загруженной через Epic Games Store. После получения дополнения в магазине предметы необходимо забрать во внутриигровом личном хранилище.