Взгляни на Зону с новой стороны - в STALCRAFT: X стартовал "Черный рейд"

В масштабной MMOFPS STALCRAFT: X стартовало захватывающее осеннее событие -“Черный Рейд”. В рамках ивента игрокам предстоит пройти уникальные миссии с нестандартными для игры механиками.

Событие началось 30 октября и продлится до 4 декабря. В течение этого времени любой игрок сможет вступить в ряды наемников Черного рынка, проникнуть на тайную базу на изолированном острове Бораль, чтобы украсть секретные разработки и технологии, и вовремя эвакуироваться.

Атмосферные локации полны опасных противников: зомби, которые когда-то были бойцами группировки “Шепот” и жутких существ, появившихся в результате ужасных экспериментов лаборатории.

Помимо динамичных активностей, сочетающих механики экстракшен-шутера и королевской битвы, игроков ждут отдельная рейтинговая система и уникальные награды! Последние включают множество обвесов для оружия и новое снаряжение. Кроме того, игроки смогут получить увеличенное количество опыта, чтобы ускоренно закрыть боевой пропуск.

Присоединяйтесь к “Черному рейду” и не упустите шанс получить эксклюзивное снаряжение!