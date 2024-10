Артбук по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2025 году

Компании Dark Horse Comics и GSC Game World сообщили, что в 2025 году выпустят артбук под названием The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвященный грядущей игре. На 208 страницах в твердом переплете будут представлены концепт-арты персонажей, монстров, локаций, аномалий, амуниции и много другого.

В артбуке отдается дань уважения художественному аспекту игры и по-другому выражается истинное ощущение от пребывания в Зоне. Поскольку атмосфера является фундаментальной частью вселенной S.T.A.L.K.E.R., то особое внимание художники уделили визуальному оформлению. Выпуск артбука The Art of S.T.A.L.K.E.R. The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 27 мая 2025 года. Он уже доступен для предварительного заказа на Amazon по цене 50 долларов.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC (Steam, EGS и GOG) а также на Xbox Series, причем игра сразу же появится в каталоге Xbox Game Pass.