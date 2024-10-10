Артбук по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2025 году

Компании Dark Horse Comics и GSC Game World сообщили, что в 2025 году выпустят артбук под названием The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвященный грядущей игре. На 208 страницах в твердом переплете будут представлены концепт-арты персонажей, монстров, локаций, аномалий, амуниции и много другого.
В артбуке отдается дань уважения художественному аспекту игры и по-другому выражается истинное ощущение от пребывания в Зоне. Поскольку атмосфера является фундаментальной частью вселенной S.T.A.L.K.E.R., то особое внимание художники уделили визуальному оформлению. Выпуск артбука The Art of S.T.A.L.K.E.R. The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 27 мая 2025 года. Он уже доступен для предварительного заказа на Amazon по цене 50 долларов.
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC (Steam, EGS и GOG) а также на Xbox Series, причем игра сразу же появится в каталоге Xbox Game Pass.
А вот я верю! Хоть что мне говорите! Верю! Что артбук выйдет....
....раньше игры.
как и сама игра в 2025
А игра в 26
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC-НО ЭТО НЕ ТОЧНО!
20 ноября это факт но вот не уточнили какого года, мб в след веке выпустят в 2125 году.
вот именно)))))
а что майкрософт не приедет в офис GSC и целебные пенделя не пропишет что бы быстро делать игру начали а не клянчили баблосы?
Майки не чё там не решают!Они только деньги дают!А за выход игры и саму игру отвечают разрабы !Они издатели!
О не ужели ждан 2 снова перенесут. На конец 2025 года
если перенесут это уже будет выглядеть смешно и нелепо!Они 2 месяца взяли на исправление багов!Если перенесут ещё раз значит там с игрой полная ху..та!!
Артбук по игре раньше неё выйдет?) // Денис Клинских
А графоний будет на уровне 2013 года, баги и оптимизация будут похлеще даже киберпанка.
Такие креативные "фанатские" комментарии, сразу чувствуется - эти люди "труфаны", которые так долго ждали "тот самый сталкер"