Артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыл обновленную внешность Миклухи и подтвердил личность героя из DLC

Похоже, одной загадкой в Зоне стало меньше. В сеть стали доступны страницы свежего артбука по «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», которые проливают свет на судьбу одного из самых харизматичных лидеров «Свободы» — Миклухи.

Главное откровение: на свежих концепт-артах мы видим полностью обновленную внешность сталкера. Теперь это не просто «рескин» стандартной модели, а глубоко проработанный персонаж с уникальными чертами лица, в которых читается суровый опыт выживания в Центре Зоны.

Бывший бизнесмен Миклуха появляется в Зоне и быстро становится полезным для Чехова, присоединившись к рядам «Свободы». Вскоре, во время секретной миссии, ему удается прорваться к «Выжигателю мозгов» вместе с отрядом и продержаться там более месяца, проявив себя не только как лидера, но и как умелого бойца.



Миклуха просчитывает всё на два шага вперед. Конечно, с выгодой для себя. Его предпринимательская жилка укрепляет «Свободу»: введение в Зоне по инициативе Миклухи новой денежной единицы — купонов — позволяет мирно забрать «Росток» у «Долга» и усиливает его влияние и власть во фракции.



Миклуха быстро ориентируется в ситуации, понимает, откуда дует ветер. Хорошо разбирается в людях и считает их ценным ресурсом, который можно покупать, использовать и заменять.

Напомним, что Миклуха всегда считался легендой среди «свободовцев» — человеком, который вместе со своей группой считался погибшим, но сумел выжить в самых опасных секторах Зоны. Похоже, в DLC нам дадут лично поучаствовать в его истории или столкнуться с последствиями его действий.