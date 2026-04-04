Артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыл обновленную внешность Миклухи и подтвердил личность героя из DLC

Похоже, одной загадкой в Зоне стало меньше. В сеть стали доступны страницы свежего артбука по «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», которые проливают свет на судьбу одного из самых харизматичных лидеров «Свободы» — Миклухи.
Главное откровение: на свежих концепт-артах мы видим полностью обновленную внешность сталкера. Теперь это не просто «рескин» стандартной модели, а глубоко проработанный персонаж с уникальными чертами лица, в которых читается суровый опыт выживания в Центре Зоны.
Бывший бизнесмен Миклуха появляется в Зоне и быстро становится полезным для Чехова, присоединившись к рядам «Свободы». Вскоре, во время секретной миссии, ему удается прорваться к «Выжигателю мозгов» вместе с отрядом и продержаться там более месяца, проявив себя не только как лидера, но и как умелого бойца.
Миклуха просчитывает всё на два шага вперед. Конечно, с выгодой для себя. Его предпринимательская жилка укрепляет «Свободу»: введение в Зоне по инициативе Миклухи новой денежной единицы — купонов — позволяет мирно забрать «Росток» у «Долга» и усиливает его влияние и власть во фракции.
Миклуха быстро ориентируется в ситуации, понимает, откуда дует ветер. Хорошо разбирается в людях и считает их ценным ресурсом, который можно покупать, использовать и заменять.
Напомним, что Миклуха всегда считался легендой среди «свободовцев» — человеком, который вместе со своей группой считался погибшим, но сумел выжить в самых опасных секторах Зоны. Похоже, в DLC нам дадут лично поучаствовать в его истории или столкнуться с последствиями его действий.
О какой харизматичности речь? Все персонажи игры - статисты, абсолютно ничего не делающие болванчики, даже ни одного задания с совместным походом нет. Да и интересного они ничего не рассказывают. Играешь и думаешь, вот сейчас встречу персонажа из оригинала и интересно будет или совместная движуха, а по факту - пшик, абсолютно пустой персонаж.
я удалил эту помойку на финальных актах, я уже не могу бегать из точки а в точку б ради 3 диалогов, это самая скучнейшая игра из все , которые я играл за последние 5 лет, потраченного времени и денег жаль